Mercato: le nouveau capitaine du Real rêve de voir Mbappé à Madrid "dès cet été"

Alors que le débat sur l'avenir de Kylian Mbappé est de retour depuis que l'attaquant du PSG a indiqué lundi sa volonté de ne pas activer l'option pour étendre son contrat d'un an supplémentaire, Nacho Fernandez, le défenseur du Real Madrid, a clairement exprimé son envie de voir le Français sous le maillot des Merengue.

L'avenir de Kylian Mbappé continue d'agiter la planète football. Quelques heures après avoir annoncé au PSG qu'il n'activerait pas son année en option, l'attaquant parisien pourrait quitter le club de la capitale lors du mercato estival, Paris ne désirant pas le laisser partir gratuitement à l'été 2024. De quoi mettre en émoi plusieurs candidats pour accueillir le champion du monde 2018, notamment à Madrid, où son nom circule depuis de nombreuses années.

Un transfert qui plairait beaucoup à Nacho Fernandez. Dans un entretien accordé à El Chiringuito, le nouveau capitaine du Real Madrid depuis le départ de Karim Benzema, voudrait voir arriver le meilleur joueur de Ligue 1 le plus rapidement possible. "Si cela ne tenait qu'à moi, il viendrait cet été, logiquement, explique-t-il. Kane s'intégrerait parfaitement cet été et Mbappé viendrait l'été prochain. Je pense que ce sont des joueurs qui peuvent parfaitement jouer ensemble. Nous avons perdu des joueurs importants comme Karim (Benzema) et nous avons besoin de buts."

La presse espagnole remet le couvert

Cette façon de penser ramène aux déclarations de Florentino Perez qui tournent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, le président du Real Madrid était interpellé par un fan, qui lui demandait si la signature de Kylian Mbappé était toujours d'actualité. Ce à quoi il avait répondu: "Oui, mais pas cette année". Mais cette réponse date-t-elle vraiment des derniers jours ?

La bombe lâchée par le joueur du PSG a fait énormément réagir en Espagne. Les deux grands quotidiens sportifs madrilènes, As et Marca, ont même bouleversé leur Une pour mettre à l'honneur le capitaine des Bleus, "de nouveau à portée de tir" pour le Real selon As. Surtout depuis que Karim Benzema a quitté la Maison Blanche pour l'Arabie Saoudite.