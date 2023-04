Mercato: Ryan Reynolds propose à Gareth Bale de sortir de sa retraite pour signer à Wrexham

A la tête du Wrexham AFC, fraîchement sacré champion de cinquième division anglaise, l’acteur nord-américain Ryan Reynolds a invité Gareth Bale a rechaussé les crampons pour rejoindre le club gallois la saison prochaine. L’ancien ailier du Real Madrid (33 ans) a pris sa retraite de footballeur en début d’année.

Une success-story américaine au nord du pays de Galles. Le Wrexham AFC a remporté samedi le championnat d’Angleterre de cinquième division dans une ambiance enivrante. Quinze ans après, les Dragons rouges vont retrouver le monde professionnel la saison prochaine. Un renouveau impulsé par Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Les deux acteurs nord-américains ont racheté le troisième plus vieux club du monde (fondé en 1873) en février 2021, sans être de grands connaisseurs de football.

McElhenney interpelle Bale sur les réseaux

Le duo hollywoodien a investi plus de 2 millions d’euros pour redorer le blason de Wrexham. En recrutant des joueurs confirmés, en ramenant des sponsors et en améliorant les infrastructures. Au point de faire exploser la notoriété de l’équipe et de se prendre de passion pour cette aventure inattendue. Désormais pleinement investis dans la gestion de leur club, les stars du grand écran se montrent ambitieux pour la saison prochaine. Avec l’espoir de franchir un nouveau cap.

Dans cette optique, ils ont récemment échangé avec Gareth Bale sur les réseaux. En lui proposant avec humour de sortir de sa retraite pour accepter une pige au Wrexham AFC. Rob McElhenney a dégainé le premier en interpellant l’ancien capitaine du pays de Galles, qui a raccroché les crampons en début d’année après la fin de son aventure au Los Angeles FC, en Major League Soccer. "Hey Gareth, jouons au golf, je ne passerai pas quatre heures à tenter de te convaincre de sortir de ta retraite pour une dernière saison magique", a lancé l’acteur à l’ex-ailier du Real Madrid. "Ça dépend du parcours", a répondu la star de 33 ans, en taguant le compte du parcours R&A de St Andrews (en Écosse).

L’offre improbable de Ryan Reynolds

Ryan Reynolds s’est alors immiscé dans la conversation, avec une offre originale pour Gareth Bale. "Je dessinerai à la tondeuse un parcours professionnel de golf sur le dos de Rob si tu donnes une saison à Wrexham", a écrit celui qui incarne le superhéros Deadpool au cinéma. Avant de plaisanter: "Après avoir fait une recherche d’images sur internet, il semble que Rob n’ait pas la pilosité nécessaire pour assumer ce plan."