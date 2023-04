Le gros craquage des acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney après la victoire de Wrexham en D5 anglaise

Propriétaires de Wrexham (D5 anglaise), les acteurs américains Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont exulté sur le penalty arrêté par leur gardien, Ben Forster, dans le temps additionnel du match face à Notts County, offrant la victoire (3-2) à leur équipe, proche d’une promotion.

A 40 ans, dont vingt comme footballeur professionnel, Ben Foster s’est récemment offert un nouveau challenge en D5 anglaise. Le gardien s’est engagé avec Wrexham fin mars et vient de faire vivre un moment d’extase aux très célèbres propriétaires de son club. Lundi, l’ancien joueur de Stoke, Watford, Manchester United ou Birmingham a repoussé un penalty de Cedwyn Scott au bout du temps additionnel (97e), validant la victoire de son équipe dans le choc face à Notts County.

Un succès qui permet à Wrexham de prendre la tête du championnat et de croire un peu plus à une promotion à l’échelon supérieur cet été (le premier monte directement, le deuxième passe par les barrages).

"Rob m'a embrassé à fond sur la bouche"

Son arrêt décisif a provoqué une intense explosion de joie dans les tribunes où avaient pris place les acteurs américains, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, propriétaires passionnés du club. "Rob m'a embrassé à fond sur la bouche et Ryan m'a traité de double beau bâtard, a révélé Foster. Je vais prendre cela. Ils sont si heureux, si vous saviez à quel point ce sont des propriétaires haut de gamme, alors vous vous emballeriez aussi parce qu'ils sont aussi bons que possible. Cela signifie tellement pour eux, ils sont tellement impliqués, ils font ça très sérieusement. Je suis ici depuis trois semaines maintenant et tout s'est déroulé de manière si professionnelle que vous ne le croiriez pas. C'est incroyable la façon dont ils gèrent, alors chapeau à eux, ils méritent tout ce qu'ils obtiennent."

Avec ses 300 matchs de Premier League et ses huit sélections en équipe d’Angleterre, Foster découvre l’incroyable ferveur qui entoure Wrexham. "Nous remplissons le stade chaque semaine, 10 000 fans - les plus passionnés -, nous en avons emmené 4 500 à Halifax la semaine dernière, nous avons réalisé une performance épouvantable et nous devions gagner aujourd'hui."

Après la rencontre, Rob McElhenney, qui a notamment joué dans la série Lost, s’est réjoui de la performance de son gardien sur Twitter. "C'est pour ça tu vas chercher Ben Foster. Je n’arrive pas à croire qu’il y a un moment où je trouvais le football ennuyeux." Ryan Reynolds s’est lui confié sur BT Sport. "Quand je mettrais la main sur Ben Foster, il sera sur la liste des joueurs blessés parce que je vais lui casser les côtes en le serrant si fort dans mes bras. J'ai l'habitude de travailler sous une pression extrême, mais j'ai généralement un certain contrôle sur cela. Je n'ai rien ici, je ne peux que regarder et espérer comme tout le monde. C'était une cocotte-minute pour ces deux équipes. Ce que les deux ont accompli est historique à tous les niveaux et je ne pense pas avoir jamais rien vu de tel."