Mercato: Salomon Kalou rejoint Song, Kameni et Sakho à Djibouti

L’AS Arta/Solar 7, club phare de Djibouti, a recruté l’ancien attaquant de Chelsea et de Lille Salomon Kalou. L’ex-international ivoirien de 36 ans évoluera avec quelques autres noms bien connus du foot africain.

Alexandre Song (Barcelone, Arsenal), Alain Traoré (Auxerre, Lorient, Monaco), Diafra Sakho (Metz, West Ham, Rennes), Idriss Carlos Kameni (Espanyol, Malaga, Fenerbahçe), Dany Nounkeu (Toulouse, Galatasaray), et maintenant Salomon Kalou. Le surprenant club AS Arta/Solar7, champion de Djibouti en titre, n’en finit plus d’attirer des noms – en fin de carrière – du foot africain.

Repris en 2018 par Tommy Tayoro Nyckoss, riche entrepreneur franco-ivoirien de renom ayant fait fortune dans divers secteurs (aviation, restauration, énergie solaire, formation), l’AS Arta/Solar7 se montre ambitieux sur le marché des transferts.

Libre depuis la fin de son aventure à Botafogo

Le but est d’en faire un club qui compte en Afrique, lui qui disputera la Ligue des champions africaine la saison prochaine. Passé par Chelsea, Lille ou encore le Herta Berlin, Salomon Kalou (36 ans) vient étoffer un peu plus l’effectif djiboutien, avec qui il a signé un contrat de courte durée assure Caf Online ce mardi.

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec le club brésilien de Botafogo en avril dernier, le petit frère de Bonaventure Kalou débarque dans le petit Etat de l’est de l’Afrique avec un CV important et une Ligue des champions à son palmarès, remportée avec les Blues en 2012. L'ancien international a également gagné la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire.