Mercato: Sarabia proche de quitter le PSG pour rejoindre Wolverhampton

Selon L’Equipe et Foot Mercato, l’attaquant espagnol du PSG Pablo Sarabia se rapproche du club anglais de Wolverhampton, 19e de Premier League. Un accord pourrait être trouvé ce week-end.

Un premier départ imminent au Paris Saint-Germain? Pablo Sarabia pourrait quitter le club de la Capitale dans les prochaines heures. Selon L’Equipe et Foot Mercato, les discussions entre le club parisien et Wolverhampton pour le transfert de l’attaquant espagnol ont bien avancé ces dernières heures.

Barré par la concurrence depuis son retour de prêt au Sporting l'été dernier, l’international espagnol (26 sélections – neuf buts) n’a pas marqué un seul but en 19 apparitions avec le maillot du PSG.

Un transfert entre cinq et sept millions d'euros

A 30 ans, Pablo Sarabia pourrait donc rebondir chez les Wolves, en grande difficulté en Premier League (19e). Un accord pour un transfert pourrait être trouvé d’ici la fin du week-end. Dans cette opération, le PSG pourrait récupérer entre cinq et sept millions d’euros en fonction des bonus. Le joueur espagnol pourrait s’engager pour un contrat de deux ans et demi, plus une année en option.