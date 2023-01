PSG: la petite phrase de Pochettino sur la responsabilité des joueurs après l'élimination contre le Real

Mauricio Pochettino s'est fendu d'une petite pique à destination des joueurs du PSG cette semaine. L'ancien entraîneur du club francilien a rappelé qu'il ne pouvait pas tout faire et qu'il ne se trouvait pas sur le terrain lors de la désillusion face au Real Madrid en Ligue des champions la saison passée.

Toujours sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino cherche son prochain défi. Mais l'entraîneur argentin n'a pas totalement digéré la fin prématurée de son expérience en France. Notamment la cruelle élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions en 2021-2022 contre le Real Madrid.

"Il y a tellement de choses que moi et le staff pouvons influencer pendant un match, a estimé l'ancien défenseur au micro de la chaîne Movistar et relayé par The Mirror. Le reste dépend des joueurs."

Les joueurs ont craqué sous la pression du Real

Après une victoire à l'aller contre le Real Madrid (1-0), le club parisien s'est totalement écroulé en quelques minutes au retour sur fantastique triplé de Karim Benzema (1-3). Un échec dont le technicien argentin ne serait donc pas le seul responsable. A l'écouter, ses protégés ont craqué face à la pression des Madrilènes et du public de Santiago-Bernabeu.

Tombé face au futur vainqueur de la compétition continentale, le PSG a ensuite entamé une grosse refonte de son organisation. Mauricio Pochettino et Leonardo sont partis et le duo composé de Christophe Galtier et Luis Campos est arrivé. Sous la direction de leur nouvel entraîneur, les Parisiens défieront le Bayern Munich les 14 février et 8 mars en Ligue des champions. Cette fois, les coéquipiers de Kylian Mbappé et Lionel Messi tenteront de passer les huitièmes.