Mercato: Sterling ouvert à un départ de Manchester City

Lors d'une conférence du Financial Times, Raheem Sterling a admis qu'il est plutôt intéressé par un départ de Manchester City. Il a aussi suggéré que la France pourrait lui plaire.

Désormais dans sa septième saison à l'Etihad Stadium, Raheem Sterling semble avoir fait le tour. L'attaquant anglais de 26 ans a ouvertement fait savoir qu'il ne serait pas contre un départ de Manchester City. "S'il y avait une opportunité d'aller ailleurs, je serais ouvert à cette idée en ce moment", a-t-il déclaré jeudi, lors d'une conférence organisée par le média économique Financial Times.

Raheem Sterling, autrefois joueur de Liverpool, a aussi suggéré qu'un départ l'amènerait plutôt à rejoindre la France ou l'Espagne, plutôt qu'un autre club en Angleterre: "En tant que joueur anglais, je ne connais que la Premier League. J'ai toujours su que, peut-être un jour, j'aimerais jouer à l'étranger et voir comment je relèverais ce défi. Je devrais apprendre quelques langues différentes. J'aime bien l'accent français et l'espagnol".

Compte tenu de ses émoluments (estimés à 17 millions d'euros par an), les clubs français et espagnols qui seraient capables de l'accueillir se comptent sur les doigts d'une main. Difficile de ne pas penser au Barça, qui serait la destination rêvée par le joueur.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Premier League

Son contrat expire en juin 2023

Ces déclarations de Raheem Sterling s'inscrivent dans un contexte difficile. Pep Guardiola ne fait plus de lui un titulaire indiscutable depuis plusieurs mois. Ferran Torres, Riyad Mahrez, Phil Foden ou encore Gabriel Jesus sont régulièrement privilégiés en attaque. Depuis le début de saison, le coach espagnol ne lui a offert que deux titularisations en championnat sur sept apparitions.

Sur le même sujet Mercato: Sterling serait décidé à rejoindre le Barça, City ne veut pas le lâcher

La situation contractuelle de l'international anglais aux 71 sélections (et 18 buts) pourrait provoquer un départ au terme de cette saison 2021-2022. Car l'été prochain, il ne restera qu'un an de contrat à Raheem Sterling. Et il serait très étonnant que Manchester City accepte de laisser partir librement un joueur recruté pour plus de 63 millions d'euros en 2015.