Manchester City: Ferran Torres absent un mois et demi

Déjà incertain pour la finale de la Ligue des nations (France-Espagne 2-1), Ferran Torres avait forcé malgré la douleur pour assurer sa place en attaque avec la Roja. Mais d’après Marca, l’attaquant souffrirait d’une petite fracture au pied droit et sera indisponible pendant un mois et demi.

Aligné malgré un état de santé jugé incertain par Luis Enrique lors de la finale de la Ligue des nations perdue par l'Espagne contre la France (2-1), Ferran Torres (21 ans) ne sera pas disponible avec Manchester City pendant plusieurs semaines. Selon Marca, l’attaquant souffrirait d’une petite fracture au pied droit et sera absent pendant un mois et demi. Un coup dur pour les Cityzens mais aussi pour la Roja, qui ne devrait pas pouvoir compter sur l’ancien joueur de Valence lors du prochain rassemblement pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022.

Luis Enrique devra donc trouver un autre buteur pour affronter la Grèce et la Suède dans quelques semaines, dans des matchs à fort enjeu. Car les Espagnols, demi-finalistes de l'Euro 2021, ne sont pas assurés d'une place au Qatar.

Un absent de marque pour l’Espagne

Auteur d’un doublé contre l’Italie avec l’Espagne, le buteur s’était montré indispensable dans le onze titulaire de son sélectionneur. Alors que le spectre d’une absence contre les Bleus planait, le joueur de 21 ans se voulait rassurant sur l’état de son pied en conférence de presse: "Le pied ça va, on est en train de continuer à me soigner, donc je ne me suis pas entrainé, on verra demain si je peux jouer ou pas", avait-il déclaré.

Auteur de deux buts en quatre matchs de championnat avec Manchester City, l’Espagnol manquera certainement le match de Ligue des champions face au PSG le 24 novembre prochain.

>>> abonnez-vous à RMC Sport pour ne pas rater les matchs du PSG en Ligue des champions