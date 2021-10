Mercato: Sterling serait décidé à rejoindre le Barça, City ne veut pas le lâcher

Bloqué par Manchester City cet été, Raheem Sterling reste toujours ardemment courtisé par le FC Barcelone, à en croire The Sun. L’attaquant anglais, 26 ans, serait bien décidé à rejoindre le club catalan, qui pourrait faire une offre de prêt aux Cityzens pour s’attacher ses services.

Peut-être serait-il déjà Barcelonais si Manchester City était parvenu à faire signer Harry Kane, cet été. Mais face au refus de Tottenham de céder son buteur et capitaine de la sélection anglaise, les Cityzens avaient bloqué tout mouvement et comptaient plus que jamais sur Raheem Sterling pour occuper un secteur offensif dépourvu de véritable numéro 9 de métier. Quelques semaines plus tard, l’intérêt du Barça pour Sterling est toujours d’actualité, mais City ne souhaite toujours pas le lâcher, à en croire le quotidien anglais The Sun ce jeudi.

Le champion d’Angleterre en titre aurait ainsi entamé des discussions avec le joueur de 26 ans pour le prolonger au-delà de son contrat qui expire en 2023. L’ailier ou attaquant de pointe cityzen n’y serait pas favorable, l’esprit plutôt tourné vers la Catalogne.

Plus souvent sur le banc que titulaire avec City

Le média anglais assure que Sterling ne se sent pas important dans l’équipe de Pep Guardiola, qui ne lui a fait débuter que 2 des 7 journées de Premier League. Toujours attentif à sa situation pour renforcer une attaque pas en réussite depuis le début de saison, plombée par plusieurs absences importantes (Sergio Agüero et Ousmane Dembélé n’ont toujours pas joué en 2021-22, Ansu Fati revient tout juste de blessure, Martin Brathwaite va être indisponible plusieurs mois), le FC Barcelone souhaiterait faire venir Sterling en prêt dès janvier.

Une option d’achat pourrait être adossé au contrat, Barcelone ne pouvant se permettre de payer une conséquente indemnité de transfert dans l’immédiat pour un joueur valorisé à 90 millions d’euros par Transfermarkt. Manchester City n’en démordrait pas, et aurait à l’esprit de repousser toutes les offres barcelonaises qui pourraient arriver dans les prochaines semaines. Ce n’est peut-être que le début d’un jeu de poker menteur qui pourrait agiter la prochaine fenêtre des transferts.