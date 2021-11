Mercato: Strootman de retour à l’OM en janvier?

Prêté par l’OM à Cagliari, Kevin Strootman (31 ans) serait poussé vers la sortie par le club italien en raison de son état de forme trop fragile, selon la Gazzetta dello Sport.

L’histoire entre Kevin Strootman (31 ans) et l’OM n’est peut-être pas tout à fait terminée. Le club phocéen prête le milieu de terrain néerlandais à Cagliari depuis le début de saison avec une année en option. Mais il pourrait ne pas aller au bout de cette première saison. Le club sarde envisage d’agir fort lors du mercato pour relever la tête alors qu’il pointe à la dernière place de Serie A. "L'opération purgée est déclenchée", lance la Gazzetta dello Sport, ce jeudi.

Selon le journal, l’équipe entraînée par Walter Mazzarri souhaite se débarrasser de plusieurs joueurs dont ceux ne se sentant pas concernés par le projet. L’attaquant Diego Farias devrait être le premier à en faire les frais puisque son contrat devrait être résilié avant son terme l’été prochain. Le défenseur Martin Caceres est aussi dans le viseur après avoir jeté le ballon sur un adversaire face à Bologne.

Kevin Strootman (31 ans) serait aussi sur la liste des joueurs invités à partir, mais pour d’autres raisons, d’ordre médical. La fragilité physique du Néerlandais pose question. Depuis son arrivée, l’ancien joueur a joué neuf matchs et en a manqué quatre sur blessures. Un ratio loin d’être catastrophique pour le milieu de terrain, qui a déjà connu de plus longues absences. Mais son rendement serait jugé insuffisant pour les dirigeants du club sarde.



En juillet dernier, Tommaso Giulini, président de Cagliari, avait dévoilé les dessous du prêt de Strootman en révélant que l’OM prenait en charge une grosse partie de son salaire. "Nous devons être créatifs sur ce mercato, il faut saisir les opportunités comme celle de Strootman que nous avons récupéré pour deux ans en prêt, avec plus de 70% du salaire couvert par Marseille." Si le prêt était cassé (si cela est possible), la facture pourrait de nouveau s’alourdir pour l’OM.