OM: le message d'adieu très honnête de Strootman

Prêté par l'OM à Cagliari pour normalement deux saisons, soit jusqu'à la fin de son contrat, Kevin Strootman a fait ses adieux au club phocéen sur les réseaux sociaux. En avouant que l'expérience n'a pas été très réussie...

Sauf surprise, Kevin Strootman ne reviendra plus jouer à l'OM. Sous contrat jusqu'à l'été 2023, le milieu néerlandais de 31 ans a été prêté il y a quelques jours à Cagliari, en Serie A, pour une saison plus une deuxième en option - "avec certaines conditions", comme l'a précisé mercredi le président marseillais Pablo Longoria.

Acheté à l'été 2018 à la Roma pour 25 millions d'euros, Strootman était arrivé sur le Vieux-Port avec un statut de vedette, et un salaire très, très conséquent. Malheureusement, le Batave - sérieusement blessé à un genou quelques années plus tôt - n'a jamais répondu aux attentes en Provence. Et il le sait.

"Les choses ne se sont pas déroulées comme le club et moi l’imaginions"

Dans ce qui ressemble à un message d'adieu, posté sur Instagram, le milieu s'est ainsi montré honnête quant à son passage à l'OM. "Plein d’ambitions et avec la forte conviction que Marseille était l’endroit idéal pour moi, je suis arrivé à l’OM à l’été 2018, rappelle-t-il. Même si j’ai fait tout mon possible et donné toute mon énergie pour l’équipe durant ces années, les choses ne se sont pas déroulées comme le club et moi l’imaginions."

Et d'évoquer le futur: "Maintenant, le temps est venu de prendre encore un nouveau chemin et j’aimerais souhaiter à tous les joueurs, tous les supporters et ainsi qu’à l’ensemble des personnes impliquées dans le club une grande saison, en espérant que l’OM rebondira et retrouvera la place qu’il mérite!"

Strootman aura disputé 78 matchs sous le maillot de l'OM, pour 3 buts et 9 passes décisives. Il sort d'un prêt de six mois au Genoa, avec qui il a disputé 18 rencontres en Serie A et retrouvé une place de titulaire.