Mercato: Sulemana à Southampton, Rennes va toucher un joli chèque

En fin de marcato, le Stade Rennais a trouvé un accord avec Southampton pour le transfert de Kamaldeen Sulemana. Les Saints vont débourser 25 millions d'euros pour l'international ghanéen.

C'était l'un des dossiers chauds de cette fin de mercato. Et c'est tout aussi tardivement que son épilogue s'est noué. Kamaldeen Sulemana va bien quitter le Stade Rennais. L'international ghanéen fait l'objet d'un transfert entre le Stade Rennais et Southampton, à hauteur de près de 25 millions d'euros, selon le journaliste italien Fabrizio Romano. L'ailier gauche, âgé de 20 ans, avait été acheté 17 millions d'euros par les Bretons à Nordsjaelland il y a un an et demi.

Intéressant lors de ses débuts sous le maillot Rouge et Noir grâce à sa force de percussion, Sulemana était plus en difficulté cette saison. Moins efficace dans son jeu, il avait vu son temps de jeu se réduire. Il n’a ainsi été titularisé qu’à deux reprises en Ligue 1 par Bruno Genesio (1 buts en 20 matchs toutes compétitions confondues). Le joueur avait même été particulièrement critiqué par son entraîneur pour sa perte de balle devant sa surface de réparation amenant le but de l’égalisation de Fenerbahçe (3-3) en Ligue Europa en octobre dernier.

"Non, ce n’est pas une sanction, mais j’ai parlé avec lui, il doit être capable de comprendre qu’il y a des choses que l’on peut faire et d’autres que l’on doit éviter de faire, a-t-il confié à Ouest-France. Il a des qualités de vitesse et de dribbles extraordinaires, mais il y a des zones dans lesquelles il doit exprimer ses qualités. Et dans d’autres zones, il doit avoir un peu plus de discernement." Une clairvoyance qu'il travaillera désormais sous le maillot des Saints, derniers de Premier League et à deux points du premier non-relégable, Wolverhampton.