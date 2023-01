Mercato: surprise, Sofiane Boufal va quitter Angers... pour le Qatar

Angers SCO a annoncé ce lundi soir "un accord de principe" avec le club qatari d'Al-Rayyan pour un transfert de l'international marocain Sofiane Boufal, très en vue au Mondial 2022.

Quelques semaines après y avoir brillé avec les Lions de l'Atlas, Sofiane Boufal va faire son retour au Qatar. L'Angers SCO a annoncé ce lundi soir "un accord de principe" avec le club d'Al-Rayyan pour un transfert de l'international marocain, très en vue au Mondial 2022.

"Le joueur est autorisé à se rendre ce mardi au Qatar pour passer la visite médicale", a précisé Angers dans un court message sur les réseaux sociaux.

Parallèlement, Angers a annoncé "un accord" avec Metz pour un prêt avec option d'achat de l'attaquant Ibrahima Niane, qui doit également passer sa visite médicale.

Ounahi est déjà parti

Après le transfert d'Azzedine Ounahi à Marseille ces derniers jours, un départ de Boufal était aussi attendu: les deux demi-finalistes du Mondial ne sont apparus que de manière très épisodique à Angers depuis leur retour du Qatar.

A 29 ans, Boufal était sous contrat jusqu'en 2024 mais il avait retiré toute mention du club sur ses réseaux sociaux, même s'il a pris le temps début janvier d'aller saluer les habitants du quartier où il a grandi à Angers. Entré au SCO à l'âge de 10 ans, il y a fait ses débuts pro neuf ans plus tard. Il a ensuite brillé à Lille (2015-2016) avant de rater son aventure en Angleterre et de revenir se relancer à Angers en 2020.

Si le physique a souvent eu du mal à suivre, ses qualités techniques lui ont permis de se rappeler aux bons souvenirs de la sélection marocaine où, grâce à un jeu épuré et une plus grande discipline tactique, il a enfin gagné ses galons de titulaire à partir de la CAN il y a un an.

En début de saison, il avait été l'un des rares Angevins à se montrer au niveau, même de manière irrégulière. Désormais, le SCO, qui reste sur une série record de 12 défaites, est lanterne rouge, à 10 points du premier non-relégable. Al-Rayyan n'est pas beaucoup mieux loti: le club est actuellement 10e et barragiste virtuel dans le championnat qatari.