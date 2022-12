Mercato: départs inéluctables d'Angers de Boufal et Ounahi dès cet hiver?

Après leurs très belles performances avec le Maroc lors de la Coupe du monde 2022, Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi sont courtisés et pourraient rapidement quitter Angers. Les deux dossiers sont néanmoins bien différents.

Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal ne devraient pas s'éterniser longtemps à Angers, lanterne rouge de Ligue 1 après 15 journées. Après le parcours du Maroc à la Coupe du monde 2022, les deux joueurs sont courtisés. Une certitude: ils vont s'octroyer une semaine de vacances et ne seront pas là pour la reprise du championnat le 28 décembre face à l'AC Ajaccio.

Le SCO aimerait garder Ounahi en prêt pendant six mois

Entre Boufal et Angers, les relations sont compliquées. L'ancien joueur du LOSC aurait déjà des offres dont certaines en provenance du Golfe mais aucune en provenance de grands clubs. Sous contrat jusqu'en 2024, Sofiane Boufal était arrivé en octobre 2020 au club. Récemment, il a supprimé les mentions du SCO dans ses profils sur les réseaux sociaux. Un départ dès janvier est à l'étude.

De son côté, Ounahi, sous contrat jusqu'en 2026, pourrait rester six mois de plus. Le joueur de 22 ans a pris une autre dimension lors du Mondial et ne serait pas opposé à l'idée de remercier le club angevin, lui qui était encore à Avranches il y a 18 mois. Selon la presse anglaise, Leicester pourrait poser 45 millions d'euros pour l'homme qui a impressionné Luis Enrique mais aucune offre concrète n'est arrivée sur la table.

Dès le lendemain de l'élimination de l'Espagne face au Maroc, la presse espagnole évoquait elle un intérêt du FC Barcelone pour Ounahi. Dernier de Ligue 1 avec 8 points en l'espace de 15 journées, le SCO aurait bien besoin d'Ounahi pour finir la saison, où Abdel Bouhazama assure l'intérim après le licenciement de Gérald Baticle.