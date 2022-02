Mercato: Tagliafico en veut à l’Ajax après son transfert avorté au Barça

Annoncé au FC Barcelone durant le mercato hivernal, Nicolas Tagliafico est finalement resté à l’Ajax Amsterdam. Une situation qui ne lui convient pas. Dans un entretien à As, le latéral gauche a exprimé son mécontentement vis-à-vis de l’attitude de son club dans ce dossier.

Pour sa quatrième saison à l’Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico espérait franchir un cap au mois de janvier. Âgé de 29 ans, le latéral gauche est souvent annoncé via des rumeurs dans des grands clubs européens, mais dans les faits l’Argentin reste toujours aux Pays-Bas.

Mais ce début d’année aurait pu être différent puisque le FC Barcelone voulait le recruter. C’était sans compter sur les Néerlandais qui n’ont pas facilité la transaction. Une attitude incompréhensible pour le joueur qui a tant donné pour sa formation, comme il l’explique dans une interview à As: "Ça fait quatre ans que je suis au club et j’ai joué avec une tête cassée, avec des lunettes de protection, à 70% (…) Si tu as besoin de moi je ne dirai jamais non, j’ai tout donné, à chaque fois qu’ils m’ont demandé, j’étais là."

Après avoir été tant sérieux dans son travail, Tagliafico est aujourd’hui déçu de la tournure des évènements, ainsi que de l’attitude de ses dirigeants: "Une opportunité irréfutable se présente à moi et ils ne me lâchent pas, je remarque qu’ils me déçoivent."

"J’ai le sentiment que mon professionnalisme m’a nui"

Reste à savoir comment le coach Erik Ten Hag arrivera à remotiver son joueur qui a l’impression de s’être fait trahir par son propre club: "C’était une opportunité de rêve et ils ne m’ont pas aidé, a poursuivi Tagliafico. Ça me déçoit parce que j’ai le sentiment que mon professionnalisme m’a nui." Et d'ajouter: "Ne jamais poser de problème, avoir un bon comportement tous les jours, c’est ma mentalité."

Mais avec ce transfert avorté, le défenseur se demande s’il ne doit pas changer sa manière de penser pour enfin obtenir gain de cause: "Je me demande s’il ne vaut pas mieux ne rechercher que ses intérêts et avoir une attitude différente pour son propre bénéfice." Le mois de janvier a peut-être mis fin à une aventure qui se déroulait sans problème jusque là entre le joueur et l’Ajax Amsterdam.