Mercato en direct: Morata se propose déjà au Barça pour l'été prochain

Loïc Féry, président de Lorient, confirme avoir approché Steve Mandanda et Laurent Koscielny lors du mercato d'hiver. En vain. "On aurait bien aimé, aussi, quelqu'un de grande expérience, a-t-il déclaré dans L'Equipe. On a essayé Steve Mandanda et Laurent Koscielny, mais ça n'a pas pu se faire."

Il explique s'être mis en quête d'un gardien en raison d'un "problème de performance" de Paul Nardi, titulaire. "Durant le mercato, avec les matches de décembre et janvier, l'entraîneur a évoqué la possibilité d'avoir un renfort à ce poste, quelqu'un d'indiscutable, développe le dirigeant. Ça ne voulait pas dire qu'on le ferait, mais qu'on était à l'affût d'un gardien de réputation internationale. On a eu une discussion avec Steve Mandanda, avec Roman Bürki, mais ça n'a pu se concrétiser."