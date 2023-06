Mercato: Toko Ekambi a la cote en Turquie

Sous contrat jusqu'en 2024, Karl Toko Ekambi ne s'imagine pas jouer à l'OL la saison prochaine. Ouvert à d'autres projets, il plait notamment en Turquie et en Arabie saoudite, selons nos informations.

Où évoluera Karl Toko Ekambi la saison prochaine ? Sans doute pas à l’OL. S’il est sous contrat jusqu’en 2024, l’attaquant camerounais (30 ans, 55 sélections) ne se voit pas rester chez les Gones après avoir passé les six derniers mois au Stade Rennais. Prêté sans option d’achat, il a inscrit cinq buts et distillé deux passes décisives en 19 matchs disputés toutes compétitions confondues en Bretagne. Un bilan plutôt intéressant qui pourrait peut-être pousser les dirigeants rennais à vouloir le garder, même s’ils ne se sont pas encore positionnés.

Un club saoudien lui a fait une offre

Toko Ekambi a surtout la cote en Turquie, où plusieurs clubs ont coché son nom. Il est notamment dans le viseur de Galatasaray et Fenerbahçe. Un départ en Arabie saoudite n’est pas non plus à exclure.

Al-Shabab, où évoluent l’ancien Parisien Grzegorz Krychowiak et l’Argentin Ever Banega, rêve de le faire signer. L’actuel quatrième du championnat saoudien lui a transmis une offre pour deux ans de contrat. Seule certitude, la suite de sa carrière ne devrait pas s'écrire à Lyon.