Mercato: Tottenham réclame plus de 100 millions d'euros pour envisager le départ d'Harry Kane

Les Spurs avaient empêché le départ de leur attaquant en 2021 pour un montant équivalent. Mais Harry Kane n’a pas prolongé depuis, et il s’apprête à entrer dans la dernière année de son contrat, qui s’achève en juin 2024.

Les années passent, et le constat demeure, nourrissant un vif débat en Angleterre. Harry Kane doit-il s’exiler pour gagner enfin un titre qu’il mérite, pour l’ensemble de son oeuvre, ou bien doit-il s’échiner à poursuivre la mission qu’il s’est donnée - et que de nombreux observateurs considèrent comme perdue d’avance -, à savoir mener les Spurs vers un premier titre depuis 2008 ? Le meilleur buteur de l’histoire des Spurs n’a jamais rien gagné avec son équipe. Âgé de 29 ans, l’international anglais est à la croisée des chemins en 2023, alors qu’il entrera dans la dernière année de son contrat à l’issue de la saison en cours.

Et s'il restait ?

Les spéculations sur l’avenir de l’attaquant engagé jusqu’en 2024 vont bon train. Désireux de rejoindre Manchester City il y a deux ans, Kane avait séché la reprise de l’entraînement, mais son président, Daniel Levy, l’avait empêché de rejoindre les Skyblues. Le dirigeant sera-t-il cette fois plus enclin à lâcher son attaquant ? D’après le Times, pas forcément. Selon les informations recueillies par le journal, le club n’a pas l’intention de se séparer de l’attaquant, et il n’envisagera l’ouverture de négociations qu’à partir d’un certain seuil, fixé à 100 millions de livres sterling (environ 114 millions d'euros) pas moins, soit davantage que la somme proposée par Manchester City en 2021 pour s’attacher les services d’Harry Kane.

Le montant faramineux réclamé pour un joueur valorisé à 60 millions d’euros par l’observatoire du football CIES aurait pour but de dissuader Manchester United, actuellement en quête d’un buteur. Mais le prochain mercato constitue aussi la dernière fenêtre de tir pour le président Daniel Levy, s’il envisage de récupérer une belle somme d’argent, après quoi il sera trop tard. Sauf si Tottenham parvient à prolonger son attaquant au printemps. L’entourage de l’attaquant anglais a laissé filtrer aux médias l’information selon laquelle le joueur serait ouvert à l’ouverture de négociations pour une prolongation. Les prochaines semaines seront décisives dans ce dossier dont l’issue reste très incertaine.