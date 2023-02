Tottenham: l'énorme tifo des supporters pour Harry Kane, le meilleur buteur de l'histoire

Devenu en février le meilleur buteur de l'histoire du club, Harry Kane a été célébré par ses supporters avant le match de Tottenham contre West Ham ce dimanche, en Premier League.

Les supporters de Tottenham lui devaient bien cela tant il porte le club depuis le début de la saison. Devenu le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham avec 267 buts toutes compétitions confondues, lors de la victoire contre Manchester City, le 5 février dernier, Harry Kane a été acclamé à son entrée sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium ce dimanche, avant le match contre West Ham.

En pénétrant sur le terrain avec ses deux petites filles, qui portaient des maillots du club floqués "Daddy", Harry Kane a pu découvrir sur sa droite un immense tifo déployé en son honneur.

En fin de contrat dans un an, Harry Kane est à la croisée des chemins. Compte tenu de l’état de forme qu’il affiche à 29 ans, l’attaquant pourrait être tenté d’aller chercher des titres ailleurs, alors que son palmarès demeure désespérément vierge avec Tottenham. Approché par Manchester City qui s’est finalement rabattu sur le prodige Haaland, Harry Kane était tout proche de quitter ce club dont il a fini par devenir une légende. Mais il n'a plus rien à prouver désormais.

Bien qu'il ait donné la priorité à Tottenham jusqu'à présent, de nouvelles approches d'un grand club dans les prochaines semaines pourraient cette fois-ci le convaincre de partir. En attendant, il y a une saison à terminer, et un titre en FA Cup à aller chercher. 5e du championnat d'Angleterre, à 14 points du leader et rival Arsenal, auquel il reste en plus un match en retard à disputer, Tottenham ne devrait pas se mêler à la lutte en Premier League.