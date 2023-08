Mercato: Tottenham repousse une nouvelle offre XXL du Bayern pour Harry Kane

Selon The Athletic et Sky Sports, les Spurs ont décidé de rejeter la dernière proposition formulée par le Bayern Munich pour Harry Kane. Une offre supérieure à 100 millions d'euros.

Le feuilleton Harry Kane est-il terminé ? Alors que le Bayern avait fixé un ultimatum à Tottenham en fin de semaine dernière concernant sa dernière offre pour le capitaine des Spurs, celle-ci a été officiellement rejetée ce lundi par le club du nord de Londres, rapporte The Athletic et Sky Sports UK.

Offre repoussée et fin de la piste Kane pour le Bayern ?

L'offre formulée en juillet de la part du club allemand était inférieure de près de 30 millions d'euros à la somme escomptée par Tottenham, et les discussions de la semaine passée ont conduit à une offre plus conséquente mais de nouveau repoussée, donc, par Daniel Levy et les dirigeants de Tottenham. Selon les sources, celle-ci était supérieure à 100 millions d'euros, bonus compris.

Reste à voir si l'ultimatum du club bavarois, qui devait permettre aux champions d'Allemagne de se positionner au plus vite sur d'autres cibles potentielles, sera respecté.

Malgré son avenir toujours incertain, l'international anglais n'a pas manqué de briller dimanche contre le Shakhtar Donetsk (5-1), en inscrivant un quadruplé. Harry Kane veut tout de même que sa situation soit tranchée rapidement, si possible avant le premier match de la saison en Premier contre Brentford, dimanche 13 août. Le joueur de 30 ans doit également participer à un match amical face au Barça ce mardi.