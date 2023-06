Mercato: Toulouse pourrait écarter Philippe Montanier, une piste interne à l'étude pour le remplacer

Malgré le sacre de Toulouse en Coupe de France et le maintien en Ligue 1 assez facilement assuré, Philippe Montanier pourrait être écarté du TFC pendant l'intersaison. Son adjoint Carles Martinez Novell fait partie des successeurs potentiels.

Vainqueur de la Coupe de France et qualifié pour la Ligue Europa, Toulouse a vécu une belle saison pour son retour en Ligue 1. Mais cela pourrait ne pas suffire à sauver Philippe Montanier.

Comme annoncé par Foot Mercato et Les Violets.com, une information confirmée par RMC Sport, l’entraîneur toulousain Philippe Montanier, à qui il reste un an de contrat, pourrait être remercié par la direction du Téfécé pendant l'intersaison. Champion de Ligue 2 l'an passé, le technicien a maintenu le club dans l'élite avec une 13e place cette saison en L1.

Comolli a laissé plané le doute

Le potentiel départ de Philippe Montanier a de quoi surprendre après la campagne des Violets dans l'élite. Mais lors de sa conférence de fin de saison ce mercredi, Damien Comolli a entretenu le flou autour de l'avenir du technicien sur le long terme.

"Non, on ne lui propoposera pas de prolongation parce qu'on avait proposé l'année dernière une durée plus longue que celle qu'il a acceptée, a expliqué le président du club haut-garonnais face à la presse. Il nous a dit qu'il ne voulait pas s'engager sur le long terme. On n'a pas eu le temps de débriefer la saison car il a été malade toute la semaine dernière. [...] On va discuter ensemble pour faire un point de la saison et parler de la saison prochaine dans les jours qui arrivent."

Toulouse pense à un adjoint de Montanier pour le remplacer

Parmi les pistes pour remplacer Philippe Montanier, Toulouse pense à Carles Martinez Novell. L'Espagnol est actuellement l'entraîneur adjoint du coach français et avait remplacé Mickael Debève en décembre 2022. Une piste interne qui promouvrait donc l’entraîneur de 39 ans.

Le Catalan, passé notamment à la tête de plusieurs équipes de jeunes du Barça (2015-2018), et à Al-Rayyan au Qatar, se trouvait à la tête des U20 du Koweït avant de signer à Toulouse. Carles Martinez Novell dispose du diplôme UEFA PRO et aurait obtenu l’équivalence de la part de la DTN. Il serait donc en règle au niveau diplôme.