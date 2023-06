Mercato: Toulouse se sépare de Montanier malgré la Coupe de France et annonce son successeur

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Philippe Montanier n’est plus l’entraîneur de Toulouse. Carles Martinez Novell va le remplacer sur le banc des Violets.

L'histoire est bel et bien terminée. Le Toulouse FC a officialisé ce mercredi le départ de son entraîneur Philippe Montanier, comme annoncé ces derniers jours. Champion de Ligue 2 l'an passé, le technicien a remporté la Coupe de France il y a quelques semaines et maintenu le club dans l'élite avec une 13e place cette saison en L1. Il lui restait un an de contrat.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

"Le club tient à exprimer ses sincères remerciements à Philippe Montanier pour son professionnalisme et son engagement, qui lui ont permis de remporter successivement le titre de champion de Ligue 2 BKT puis la Coupe de France", peut-on lire dans le communiqué laconique du TFC.

Martinez Novell officiellement nommé

Dans la foulée, Toulouse a officialisé la nomination de Carles Martnez Novell. L'Espagnol de 39 ans était jusque-là l'entraîneur adjoint du coach français en ayant remplacé Mickael Debève en décembre 2022.

Le Catalan, passé notamment à la tête de plusieurs équipes de jeunes du Barça (2015-2018) et à Al-Rayyan au Qatar, se trouvait à la tête des U20 du Koweït avant de signer à Toulouse. Il dispose du diplôme UEFA PRO et aurait obtenu l’équivalence de la part de la DTN. Il serait donc en règle au niveau diplôme.