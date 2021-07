Mercato: Touré veut partir de Reims... qui le retient

Après une saison 2020-2021 compliquée, l'attaquant malien El Bilal Touré - qui reste courtisé - veut quitter Reims. Mais les dirigeants ne l'entendent pas de cette oreille.

Va-t-on assister à un bras de fer en Champagne? Absent du stage de Reims au Touquet, le Malien El Bilal Touré (19 ans) a demandé à ses dirigeants de pouvoir quitter le club cet été. Mais l'attaquant a reçu une fin de non recevoir que ce soit de son président Jean-Pierre Caillot ou de son directeur sportif Mathieu Lacour.

Arrivé en janvier 2020, Touré a très vite été courtisé après s'être révélé pendant ses six premiers mois en France. L'été dernier, l'OM en avait fait une priorité offensive. Mais Reims ne souhaite jamais lâcher ses meilleurs éléments quelques mois après leur signature. Et rebelote en janvier 2021, pendant le mercato hivernal.

Le joueur se sent floué

Sauf... que les versions divergent à ce moment-là. Du côté du joueur, on affirme que les dirigeants ont assuré en janvier qu'ils ne bloqueraient pas un transfert cet été après avoir refusé de nouvelles offres - et alors que les relations entre l'attaquant et son entraîneur David Guion étaient loin d'être idylliques. On explique aussi dans son entourage que le choix de le mettre sur le banc la saison dernière était dicté par des personnes haut placées au club.

Un discours démenti par les dirigeants rémois qui indiquent qu'ils ont en effet ouvert oralement la porte à un départ l'été dernier si le Malien faisait une saison à 35 matchs et 15 buts. Or, l'année s'est terminée avec quatre buts et une passe décisive. Surtout, El Bilal Touré n'a connu que trois titularisations après la mi-décembre en raison de ses relations avec David Guion.

El Bilal Touré estime aujourd'hui être floué et souhaite trouver une solution alors que le nouveau Oscar Garcia se pliera à la volonté de ses dirigeants. Des dirigeants qui ne montrent, pour l'instant, aucun signe de vouloir lâcher dans ce dossier.