Mercato: Trincão, Firpo, Umtiti... grosse opération dégraissage au Barça

Bien décidé à renflouer ses caisses, le FC Barcelone s'apprête à vendre Junior Firpo, après avoir déjà cédé Konrad de la Fuente et Jean-Clair Todibo. Trincão a lui été prêté à Leeds.

Opération dégraissage au FC Barcelone. Après avoir bouclé les arrivées d’Eric Garcia, Memphis Depay et Sergio Agüero, et en parallèle des négociations menées avec Lionel Messi pour une prolongation, les dirigeants blaugranas s’activent pour faire partir des joueurs jugés indésirables et en même temps renflouer les caisses, bien asséchées par la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Deux éléments ont déjà été vendus : le jeune ailier américain Konrad de la Fuente (19 ans) s’est envolé pour l’OM pour un montant estimé entre trois et quatre millions d’euros, et l’OGC Nice a levé l’option d’achat de Jean-Clair Todibo pour environ 8,5 millions d’euros.

Trincão chez les Wolves, Firpo vers Leeds

Le contrat du milieu de terrain brésilien Matheus Fernandes (23 ans) a été résilié, alors que Francisco Trincão a officiellement été prêté ce dimanche à Wolverhampton, pour une saison. Le club anglais a négocié une option d’achat non obligatoire, dont le montant n’a pas été dévoilé, pour le Portugais de 21 ans, qui était passé de Braga au Barça pour 31 millions d’euros l’an dernier. Et Barcelone ne compte pas s’arrêter là. A en croire le journal Sport, Junior Firpo (24 ans) est sur le point d’être cédé à Leeds pour 15 millions d’euros. West Ham et l’AC Milan étaient également intéressés par le latéral gauche hispano-dominicain, mais le montant proposé par l’équipe entraînée par Marcelo Bielsa aurait fait la différence.

Samuel Umtiti (27 ans) et Miralem Pjanic (31 ans) sont eux aussi poussés vers la sortie, d’après Mundo Deportivo. Barcelone serait même prêt à les laisser partir gratuitement, sans demander d’indemnité de transfert en retour. Un départ est également envisagé pour Martin Braithwaite (30 ans). Valence a été évoqué par la presse espagnole comme une possible destination pour l’ancien attaquant du Téfécé, qualifié pour les demi-finales de l’Euro 2021 avec la sélection danoise. Philippe Coutinho (29 ans) ne semble pas non plus entrer dans les plans de Ronald Koeman. Reste à trouver un club prêt à le relancer et à assumer son imposant salaire, ce qui s'annonce compliqué.