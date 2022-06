Mercato: Umtiti courtisé par Gérone

Comme indiqué par un dirigeant du club promu, Samuel Umtiti pourrait s’engager du côté de Gérone. Le défenseur central formé à l’OL à la recherche de temps de jeu après une nouvelle saison galère au FC Barcelone.

Tout juste promu en Liga, Gérone veut piocher du renfort chez son voisin catalan. Comme confirmé directement par le club, Samuel Umtiti pourrait arriver, à quatre ans de la fin de son contrat au FC Barcelone où il ne s’est jamais imposé. La saison écoulée, le défenseur central français n’a disputé qu’une seule rencontre (contre Osasuna, 2-2), oscillant entre le banc de touche et l’infirmerie.

Le Barça pourrait rompre son contrat

"Nous n'excluons pas qu'Umtiti signe à Gérone", a ainsi déclaré ce lundi Pere Guardiola, frère de Pep et président du conseil d’administration du club au micro de la Cadena Ser. Avant d’inviter son interlocuteur à se tourner vers le directeur sportif et l’entraîneur pour plus d’informations, ajoutant qu’il souhaite "3 ou 4 renforts" au cours du mercato.

Ce dimanche, Gérone a obtenu sa montée en Liga, trois ans après l’avoir quitté, à l’issue de son barrage remporté sur le terrain de Tenerife (0-0, 3-1). De son côté, Samuel Umtiti pourrait voir son contrat rompu par le Barça après une succession de déceptions, malgré une prolongation surprenante en janvier dernier. Des supporters du club se sont même cotisés pour aider Barcelone à pousser le joueur vers la sortie.