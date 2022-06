Mercato: le Barça pense à rompre le contrat d’Umtiti… et les supporters se cotisent pour ça

Selon Sport, le FC Barcelone n’exclut pas de rompre le contrat d’un joueur de son effectif cet été. Lié au club catalan jusqu’en 2026 et pas dans les plans de Xavi, Samuel Umtiti est en première ligne.

Les grandes manœuvres ont débuté au Barça. Après avoir été dans le rouge sur le plan financier, le club catalan entrevoit enfin le bout du tunnel. Mais si les comptes devraient bientôt basculer dans le vert (ou le moins rouge en tout cas) d'ici quelques semaines, la direction du club doit désormais dégraisser son effectif et réduire sa masse salariale avant d’envisager un mercato ambitieux. Le Barça envisagerait ainsi le départ de 10 à 12 joueurs au mercato estival. Si certains pourraient trouver des portes de sortie (Lenglet est suivi par l’OM), d’autres pourraient se raccrocher à leur contrat.

Dans le cas où certains joueurs blaugrana refuseraient de partir, la direction catalane n’exclut pas une solution radicale: la ruture de contrat. Seul un joueur pourrait voir son contrat résilié. Le quotidien Sport cite deux noms: le gardien de but Neto, encore sous contrat pendant un an, et le Français Samuel Umtiti, dont le bail expire en juin 2026.

Un match disputé en 2021-2022

Arrivé au Barça en 2016, l’ancien défenseur de l’OL (28 ans) a réalisé d’excellents débuts avant de voir ses saisons gâchées par des blessures à répétition. Régulièrement poussé vers la sortie par ses dirigeants, Big Sam avait prolongé son contrat à la surprise générale, avec une baisse de salaire, au mois de janvier. Une prolongation qui n’a pas changé quoi que ce soit pour sa situation sportive, Xavi ne considérant par le champion du monde comme un premier choix (ni un second d’ailleurs) en défense centrale (un match disputé cette saison).

Si le coach du Barça ne compte pas sur Umtiti, les supporters non plus. Jeudi, durant l’Assemblée générale, des fans du monde entier ont fait des dons sur la chaine Youtube du club afin de mettre leur petite contribution au redressement financier du FCB. Un supporter de Pologne a ainsi fait un don de cinq euros "pour Koundé". Un autre, en Inde, a également envoyé de l’argent pour "la clause de résiliation de Umtiti...", qui est plus que jamais poussé vers la sortie.