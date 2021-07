Mercato: un temps sur le départ, Icardi devrait rester au PSG

Selon les informations du Parisien, l’attaquant argentin Mauro Icardi n’envisage plus de quitter le PSG comme il en avait l’intention cet été.

La question d’un possible départ de Mauro Icardi s’est rapidement posée cet été, à l’ouverture du mercato estival. La raison ? Une saison gâchée par un physique fragile et des prestations décevantes sous le maillot du PSG, notamment en demi-finale de la Ligue des champions où, remplaçant de Kylian Mbappé, il était passé au travers. Surtout, il dispose d’une valeur marchande estimée autour de 40 millions d’euros. Précieux, alors que le PSG a présenté un exercice comptable avec près de 200 millions d’euros de ventes espérées.

De retour en forme cet été

L’attaquant argentin, acheté près de 50 millions d’euros en mai 2020, était sur la sellette. Mais selon le Parisien, sauf retournement de situation, Mauro Icardi devrait bien rester au PSG, et ce, même s’il avait été question un temps d’un éventuel transfert à la Juventus Turin, très intéressée par son profil. Dans le viseur de la Vieille Dame de longue date, Mauro Icardi a toujours repoussé les avances du club turinois, qui n’avait de toute façon pas forcément les moyens de ses ambitions dans ce dossier.

Très décevant pendant seize mois, peu utile à l’animation offensive parisienne, Mauro Icardi est bel et bien de retour en forme cet été. Il a participé à l’intégralité de la pré-saison avec le Paris Saint-Germain et a marqué trois buts en cinq matches amicaux, prouvant que le PSG peut compter sur lui à l'aube d'un nouvel exercice prometteur. Son aventure parisienne pourrait basculer du bon côté. Et s'il était l'un des hommes forts du club parisien ?

L'attaquant argentin peut repartir de l'avant et faire ce qu'il sait faire de mieux, à savoir marquer des buts, ce dimanche, à l'occasion du Trophée des champions. Les Parisiens affronteront le LOSC, champion de France en titre, pour leur premier match officiel de la saison. Une saison où Mauro Icardi se sait très attendu.