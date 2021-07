PSG: apprécié par Mourinho, Icardi en contact avec l’AS Rome

Selon La Repubblica, Mauro Icardi serait en discussion avec l’AS Rome. Wanda Nara, son épouse et agent, aurait noué ces derniers jours des contacts avec les dirigeants du club italien. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2024, l’attaquant argentin de 28 ans aurait l’impression que son avenir est bouché au PSG.

Il a disputé tous les matchs de préparation jusqu’à présent. Sans vraiment briller. Malgré deux buts inscrits face au Mans et à Chambly (sur penalty), Mauro Icardi affiche un visage assez discret avec le PSG. L’attaquant argentin manque peut-être encore un peu de rythme. A moins qu’il ait la tête ailleurs. Depuis le début du mercato, son nom revient régulièrement parmi les potentiels candidats au départ.

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2024, l’ancien capitaine de l’Inter Milan ne semble pas indiscutable dans la capitale. La Juventus a un temps semblé intéressée. Mais selon La Repubblica, c’est désormais l’AS Rome qui serait à la manœuvre. Wanda Nara, l’épouse et agent de Mauro Icardi, aurait récemment ouvert des discussions avec les dirigeants du club italien. Dans le but d’évaluer la faisabilité d’un transfert de l’avant-centre de 28 ans.

Mourinho apprécierait beaucoup son profil

Même si le couple de stars se sent bien à Paris, l’international argentin (8 sélections, 1 but) aurait l’impression que son avenir est un peu bouché au PSG. José Mourinho, le coach de l’AS Rome, apprécierait beaucoup le profil du natif de Rosario, dont la valeur est estimée à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Il pourrait prendre la succession d’Edin Dzeko (35 ans), à qu’il ne reste plus qu’un an de contrat avec la Roma. La Juventus se serait notamment placée pour récupérer le buteur bosnien.