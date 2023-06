Mercato: un Titi du PSG sur le point de passer pro... avec l'OM

Selon Foot Mercato, le milieu de terrain Queyrell Tchicamboud, formé au PSG, aurait choisi de signer son premier contrat pro avec l'Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille s’apprête à subtiliser au Paris Saint-Germain un élément prometteur de son centre de formation. Le jeune milieu de terrain Queyrell Tchicamboud, 17 ans et demi, ne devrait pas rester à Paris à l’issue de son contrat aspirant et pourrait bien signer son premier contrat professionnel chez le rival honni de la cité phocéenne, d’après les informations de Foot Mercato . Ce transfert, s'il devait avoir lieu, s'inscrirait dans une politique de recrutement visant de jeunes joueurs prometteurs nés en 2005.

Moins en vue avec le PSG ces derniers mois

Il est apparu à cinq reprises en Youth League cette saison avec le Paris Saint-Germain. En championnat, il a parfois disparu du groupe de Zoumana Camara cette année, avant de réapparaître et d’en sortir à nouveau.

Moins en vue ces derniers temps, il n’était pas dans le groupe pour les play-offs qui ont vu le PSG s’incliner en finale face à Nantes, échouant ainsi dans sa quête d’un quatrième titre national. Le Paris Saint-Germain demeure cependant le club le plus titré chez les U19 avec trois titres (2010, 2011, 2016) depuis la refonte des championnats nationaux en 2009. Tchicamboud compte sept sélections et un but en équipe de France U17.