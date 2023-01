Mercato: "Un transfert de rêve", le Suédois Amin Sarr confirme son arrivée imminente à l'OL

Comme expliqué par RMC Sport, l'OL a bien avancé sur le transfert de l'attaquant d'Heerenveen Amin Sarr. Tout est même bouclé selon le jeune joueur suédois, qui a "hâte" de rejoindre Lyon.

Il en parle avec un grand sourire. Interrogé sur l’intérêt que lui porte l’OL en cette fin de mercato, Amin Sarr n’a pas caché son enthousiasme. Comme révélé par le journaliste italien Fabrizio Romano et confirmé par RMC Sport, Lyon a bien avancé sur le transfert de ce jeune attaquant suédois de 21 ans, qui évolue actuellement à Heerenveen, aux Pays-Bas. A en croire le principal intéressé, l’affaire est même déjà bouclée.

"C’est un transfert de rêve. C’est un grand club avec une histoire riche. Lyon est l’un des plus grands clubs de France. Je suis donc très heureux de ce transfert et j’ai vraiment hâte de jouer là-bas. Je me suis toujours senti heureux à Heerenveen. Je me suis fait des amis et des souvenirs pour la vie. Ce club sera toujours spécial pour moi. Ces derniers jours ont été très mouvementés, avec beaucoup d'appels téléphoniques. Je connais Lyon depuis mon enfance, je suis convaincu que je fais le bon choix", a-t-il confié au micro d’ESPN, dans des propos rapportés par Voetbal, après la défaite concédée par Heerenveen samedi face au Vitesse Arnhem (3-1). Buteur cette saison à cinq reprises dans le championnat néerlandais, un bilan auquel il faut ajouter cinq passes décisives en 19 apparitions, Amin Sarr est considéré comme un grand espoir.

"C'est une grande étape"

Un avant-centre athlétique (1m88), devenu champion du Suède en 2020 avec Malmö, son club formateur, et qui a rejoint Heerenveen en janvier 2022 avec à la clé un contrat courant jusqu’en 2025. Selon Fabrizio Romano, son départ à l’OL pourrait rapporter entre 12 et 13 millions d’euros à son club. "Je pense que j'en vaux la peine et je suis heureux que Heerenveen ait obtenu ce prix pour moi. Ils ont investi en moi et ont cru en moi. C'est une grande étape pour moi, mais aussi pour ma famille", a souligné le joueur sur ESPN. Décidément très actif dans le sens des départs comme des arrivées, Lyon a besoin de se relancer après une première partie de saison très compliquée.

Avant de se rendre ce dimanche sur le terrain de l’AC Ajaccio (17h05), le club pointe seulement à la neuvième place du classement, loin de ses ambitions européennes.