Mercato: Ünder s'engage officiellement en prêt à l'OM

Cengiz Ünder, l'attaquant turc de la Roma, est officiellement prêté à l'OM pour un an, avec option d'achat. À 23 ans, il sort d'une saison compliquée à Leciester.

L'OM tient déjà sa quatrième recrue de l'été. En quelques jours, le club olympien a fait signer Leonardo Balerdi, Gerson et Konrad de la Fuente, avant donc Cengiz Ünder, qui s'est engagé officiellement ce dimanche. L'ailier turc a passé sa visite médicale et arrive en prêt, avec une option d'achat. Elle s'élèvera à 8,4 millions d'euros.

Un passage compliqué à Leicester avant l'Euro

L'ailier droit turc (23 ans), qui remplacera numériquement Florian Thauvin, parti au Mexique, avait longtemps été annoncé comme un immense espoir du football turc. À 20 ans, il avait rejoint la Roma, où plusieurs blessures ont freiné sa progression jusqu'à son prêt à Leicester la saison passée. Ünder n'avait pas connu plus de succès en Premier League, bien au contraire, en raison également de pépins physiques à répétition. Il avait disputé seulement 9 rencontres dont une seule titularisation en championnat, avant de prendre part aux trois défaites de la Turquie à l'Euro.

"Un ailier dynamique, technique, adepte du 1 contre 1"

"Très polyvalent, Cengiz Ünder est un ailier dynamique, technique, adepte du 1 contre 1 avec une faculté de percussion offensive, écrit l'OM dans son communiqué. Ses qualités ont fait de lui l’un des plus grands espoirs turcs qui lui permettront, une fois adapté à notre environnement, de s’imposer au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli."

De son côté, le joueur a également réagi très rapidement sur son compte Twitter: "Salut, la plus belle ville de France, salut les Olympiens. Nous nous amuserons tellement…". Cengiz Ünder était arrivé à l'aéroport de Marignane ce samedi et pourra donc suivre le premier match amical de sa nouvelle équipe ce dimanche face à Marignane.

Cengiz Ünder devrait être rejoint par son ancien partenaire Pau Lopez, qui débarquera en temps que doublure de Steve Mandanda et pour préparer le futur départ du gardien de l'OM, âgé de 36 ans. Pour compléter son effectif, un défenseur et un milieu sont également attendus prochainement à Marseille, avec William Saliba et Matteo Guendouzi. L'Argentin Gonzalo Escalante est également cité par la presse italienne pour rejoindre l'OM.