Mercato: une nouvelle recrue à 70 millions d'euros pour Chelsea

Chelsea poursuit son mercato très coûteux. Après s’être attaché les services de Moises Caicedo pour plus de 130 millions d'euros, les Blues ont recruté un autre milieu de terrain. En l’occurrence, le Belge Romeo Lavia qui quitte Southampton contre un montant de 67 millions.

Jusqu’où s’arrêteront les folies dépensières de Chelsea ? Après avoir dépensé plus de 130 millions d'euros pour Moises Caicedo, et 60 pour Christopher Nkunku, les Blues ont encore une fois mis la main à la poche pour arracher un jeune talent. Longtemps courtisé par Liverpool, Romeo Lavia a finalement cédé aux sirènes des Londoniens.

Agé de seulement 19 ans, Lavia, arraché aux Saints pour 67 millions d'euros, a réalisé sa première vraie année complète en Premier League la saison dernière. International belge avec une seule sélection, le milieu n’a pas réussi à éviter la relégation de son club, mais renforce les rangs de Chelsea qui continuent d’empiler les joueurs. Sur le site du club, l’ancien de Manchester City a partagé sa joie de rejoindre les Londoniens: "Je suis heureux de rejoindre Chelsea, et de faire partie de ce projet passionnant. C’est un club incroyable avec une grande histoire, et je suis vraiment excité de commencer."

Les adieux de Lavia à Southampton

Avec la venue de Lavia, Mauricio Pochettino va pouvoir compter sur un entrejeu certes jeune (Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Lesley Ugochukwu), mais très prometteur sur le papier qui pourrait bien s’imposer pendant de nombreuses années.

Malgré sa seule saison à Southampton, le Belge a tout de même tenu à dire au revoir aux fans: "Au moment de faire mes adieux, je tiens à vous remercier chaleureusement pour tout ce que vous m'avez apporté pendant mon séjour ici. J'ai immédiatement ressenti l'amour de vous tous, même si nous n'avons pas atteint nos objectifs communs. Je n'oublierai jamais la confiance que le club et les Saints du monde entier m'ont témoignée et j'espère que j'ai pu vous rendre la confiance que vous avez placée en moi." "Ce club restera toujours dans mon cœur. Bonne chance pour cette saison, et j’ai hâte de voir le club remonter en Premier League, là où il doit être. À très bientôt !"