Mercato: une offre de Wolverhampton au PSG pour Sarabia?

D'après la presse espagnole, Wolverhampton souhaite s'attacher les services de Pablo Sarabia (31 ans), dont le contrat au PSG s'achève en juin 2024. Les Wolves auraient déjà formulé une offre.

À un an et demi de la fin de son contrat, Pablo Sarabia (31 ans) a peut-être une porte de sortie. D'après AS, Wolverhampton (19e de Premier League) a formulé une offre pour le milieu offensif espagnol du Paris Saint-Germain. Le montant de l'indemnité proposée n'a pas filtré. À l'été 2019, le PSG avait engagé 20 millions d'euros pour conclure l'arrivée du joueur en provenance du Séville FC.

Selon Relevo, Julen Lopetegui, l'entraîneur des Wolves, souhaite absolument recruter Pablo Sarabia. Il s'agirait de la priorité n°1 du technicien espagnol dans ce mercato d'hiver. Les deux hommes se connaissent: ils n'ont jamais été ensemble en club, mais Lopetegui a dirigé Sarabia avec les équipes de jeunes de la sélection espagnole.

Aucun but cette saison

Remplaçant, Pablo Sarabia ne s'est jamais imposé à Paris. Malgré son prêt concluant au Sporting CP lors de l'exercice 2021-2022, son temps de jeu avec le PSG cette saison reste maigre avec seulement trois titularisations sur ses 17 apparitions en championnat. En Ligue des champions, il n'a pris part qu'à trois rencontres pour un total de 90 minutes seulement. Toutes compétitions confondues, il n'a pas trouvé le chemin des filets ni délivré la moindre passe décisive depuis le mois d'août. Son bilan depuis 2019 est moins négatif: 22 buts et 12 passes décisives en 98 matchs.

S'il signe à Wolverhampton, Pablo Sarabia rejoindra un effectif en pleine crise. Le club n'a remporté que trois matchs en 18 journées de Premier League. Il ne compte seulement deux points d'avance sur Southampton, lanterne rouge, mais n'accuse qu'un point de retard sur West Ham, premier non-relégable.