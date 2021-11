Mercato: une offre du FC Barcelone transmise à Adeyemi ?

Brillant en championnat et en Ligue des champions avec le Red Bull Salzbourg, Karim Adeyemi attire l’attention de plusieurs grands clubs. Parmi eux, le FC Barcelone qui selon Sky Germany aurait déjà transmis une offre à l’attaquant. Mais cette dernière aurait peu de chances d'être acceptée.

Révélation de la première partie de saison au Red Bull Salzbourg avec ses 15 buts en 11 matchs de championnat d'Autriche, Karim Adeyemi (19 ans) est la nouvelle pépite qui attire les clubs européens. Ses prestations en Ligue des champions ont convaincu certains clubs de passer à l’action.

Selon Sky Germany, l’Allemand aurait déjà reçu une proposition de la part du FC Barcelone. Mais cette offre a peu de chances de convaincre puisqu’elle serait inférieure à celle proposée par le Borussia Dortmund, également intéressé par les services du joueur. Le média indique aussi que le club allemand est en pole position dans ce dossier et qu’un transfert au Barça est quasiment "irréaliste".

Les Catalans devront se montrer plus convaincants et généreux s’ils veulent avoir une chance d’attirer l’ancien joueur du Bayern Munich.

Adeyemi et son rêve de jouer avec "Lionel Messi à Barcelone"

Dans un entretien accordé à Transfertmarkt en 2019, Adeyemi confiait vouloir jouer avec le FC Barcelone lorsque Lionel Messi y jouait: "Dans le passé, j’ai toujours rêvé de jouer avec le meilleur joueur du monde, donc avec Lionel Messi à Barcelone. Je veux jouer dans un club de haut niveau dans une ligue de haut niveau en tout cas". À voir si le club espagnol aura encore les faveurs de l’attaquant, alors que l’Argentin évolue aujourd’hui au Paris Saint-Germain.

De plus, le joueur de 19 ans avait admis avoir dans son cœur une équipe allemande qui est dans la course s’attacher ses services: "En Bundesliga, je suis un fan de Dortmund, si je peux le dire ainsi. Mon meilleur ami est aussi un fan du BVB. On suit un peu le club".