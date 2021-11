Mercato en direct: Sampaoli n'a pas puni Kamara pour des raisons contractuelles

Non, Jorge Sampaoli n'a pas fait payer à Boubacar Kamara sa situation conractuelle délicate avec l'OM. Le défenseur ou milieu de terrain n'a pas joué dimanche lors de la victoire marseillaise contre Troyes (1-0). Mais l'entraîneur argentin assure qu'il s'agissait d'un choix sportif et non d'une sanction contre son joueur, en raison des négociations compliquées avec le club pour la prolongation de son contrat, qui prend fin l'été prochain. "Ça ne regarde que lui et le club", a répondu Sampaoli.