Mercato: "Une solution doit être trouvé rapidement", le Barça met la pression sur Dembélé

En marge du clasico entre le Barça et le Real (victoire 3-2 du Real a.p.), la rirection du Barça a fait le point sur les dossiers chauds du mercato catalan, à commencer par le cas Dembélé.

Si le Barça s'est rassuré sur un plan sportif, malgré la défaite, les nuages flottent toujours au dessus de la tête des catalans, dont la marge de manoeuvre est extrêmement réduite. S'ils ont réussi à aligner Ferran Torres (transparent mercredi soir et remplacé au bout de 45 minutes), au pris de nombreuses négociations, notamment avec Samuel Umtiti, le cas Dembélé reste une sacrée zone d'ombre.

Le Français champion du monde arrive au bout de son contrat en juin, il n'a pour l'instant pas donné suite à toutes les propositions de renouvellement (à un salaire sans doute inférieur) et a indiqué qu'il n'entendait pas partir lors de ce mercato d'hiver, ce qui aurait permis au Barça de faire une (petite) rentrée d'argent et surtout de ne pas le voir partir libre en juin prochain.

"Il y a une question de fair-play financier"

En marge de la demi-finale de Super Coupe d'Espgne entre le Real et le Barça, le directeur sportif des Catalans, Mateu Alemany, s'est présenté devant les journalistes présents pour faire le point sur le cas Dembélé. Et pour l'état-major catalan, la situation est claire: Dembélé a une offre sur la table, il doit se prononcer, et vite! "Rien n'a changé avec Dembélé. Il sait ce que veut le club, il a une offre sur la table et une solution doit être trouvée rapidement. j'espère qu'il restera avec nous."

Il semble bien pourtant que l'offre ne satisfait pas Ousmane Dembélé et que le Barça n'a aucune intention d'augmenter sa proposition. Ce qu'on appelle une impasse. Une impasse qui bloque d'eventuels rcrutements. "Il y a une question de fair-play financier a explique Alemany au sujet d'éventuelles nouvelles signatures. Nous sommes attentifs au marché et à voir ce qui peut arriver dans les semaines à venir."