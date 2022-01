Barça-Real: Valverde et un excellent Benzema envoient Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne

Le Real Madrid a arraché le Clasico face au FC Barcelone (3-2 après prolongation), mercredi. Les coéquipiers de Benzema sont qualifiés pour la finale de la Supercoupe d'Espagne, prévue dimanche. L'adversaire sera l'Atlético de Madrid ou l'Athletic Bilbao, qui s'affrontent jeudi.

À la 98e minute, sur un contre-éclair, Federico Valverde a foncé dans la surface adverse pour être servi par Rodrygo et conclure parfaitement face à Marc-André Ter Stegen. Le but du milieu uruguayen a permis au Real Madrid de s'imposer 3-2 face au FC Barcelone, mercredi soir à Riyad (Arabie Saoudite) en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Le club madrilène, qui a pris trois fois l'avantage dans cette rencontre, a donc dû aller en prolongation pour décrocher son ticket pour la finale prévue dimanche face à l'Atlético de Madrid ou à l'Athletic Bilbao (cette deuxième demie a lieu jeudi soir à 20h).

Cette 100e victoire du Real dans l'histoire des clasicos porte le sceau de Karim Benzema: le capitaine merengue, époustouflant depuis le début de saison, a lancé Vinicius Jr en profondeur pour le premier but (25e), puis a lui-même remis le Real devant (72e).

Mais le Barça est donc revenu par deux fois, d'abord grâce à un but chanceux de Luuk de Jong juste avant la pause (42e), puis sur un but de la tête du prodige Ansu Fati (84e), décisif dès son retour de blessure.

Xavi a remis le Barça dans le coup

La première période avait été d'abord dominée par les Merengue, et notamment par l'inarrêtable duo Benzema-Vinicius. Mais après l'ouverture du score, le Barça, en mode diesel, s'est réveillé, à la faveur d'Ousmane Dembélé, très remuant sur le côté gauche, mais aussi grâce, par la suite, à l'entrée de Pedri à la mi-temps.

Le second souffle du Barça porte ainsi la patte de Xavi. Pour son premier clasico sur le banc, le technicien catalan a fait sortir Ferran Torres à la pause, et lancé aussi Ez Abde et Ansu Fati au retour des vestiaires.

Avant la finale de dimanche, Carlo Ancelotti va devoir surveiller l'état de santé de ses troupes. Vinicius est sorti avec des douleurs musculaires, et Benzema a été touché à l'épaule gauche en prolongation, après un téléscopage avec son coéqupier Rodrygo.