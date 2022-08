Mercato: Valence aurait déjà ciblé le remplaçant de Soler, en route pour le PSG

Carlos Soler est sur le point de s'engager au PSG malgré une dernière offensive de Valence pour tenter de le prolonger. Pour pallier son très probable départ, le club espagnol ciblerait Mario Lemina.

Mario Lemina intéresserait Valence, à en croire les informations de Foot Mercato ce mercredi. Avec le très probable départ de Carlos Soler au PSG, le club espagnol, qui vient de réussir le gros coup Edinson Cavani, doit renforcer son entrejeu. Pour se faire, les Murciélagos auraient ciblé le profil de Mario Lemina, pas assuré de rester au Gym.

Poussé vers la sortie en début de mercato, Mario Lemina a vu son statut être reconsidéré par Lucien Favre. Le milieu gabonais a participé à l'intégralité des matchs de Nice cette saison (sauf contre l'OM où il était suspendu), et compte quatre titularisations en cinq matchs. Cependant, en cas de belle offre, le joueur de 28 ans, arrivé l'été dernier, ne sera probablement pas retenu.

Suspendu trois matchs après son carton rouge reçu contre Clermont, Mario Lemina doit encore en purger deux et est donc absent du groupe niçois qui se déplace à Lille ce mercredi soir.

Pas vraiment le même profil que Carlos Soler

Même si l'entre-jeu de Valence a besoin de sang neuf, notamment si Carlos Soler s'en va, il semble que le profil de l'ancien turinois ne correspond pas vraiment à celui de l'international espagnol (10 sélections - trois buts). Ce dernier, beaucoup plus offensif, a par exemple inscrit 35 buts en 226 matchs avec Valence, et reste sur deux saisons à plus de dix buts. De son côté, Mario Lemina à l'habitude de jouer plus bas sur le terrain, en double pivot devant la défense ou milieu relayeur. Il ne compte que 14 buts en carrière.

Avec le recrutement d'un numéro neuf de très haut niveau comme Cavani et le très probable départ de Carlos Soler, Valence compte peut-être donner un nouveau souffle à son effectif, différent, dont Mario Lemina serait un élément clé.