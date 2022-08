Mercato: le FC Séville veut Dolberg, en échec à Nice

Selon des informations de Marca confirmées par RMC Sport, le FC Séville s’active pour tenter de recruter Kasper Dolberg, en échec à Nice. Un accord total n’a pas encore été trouvé.

Kasper Dolberg (24 ans) pourrait quitter la Ligue 1 avant la fermeture du mercato. Selon des informations de Marca confirmées par RMC Sport, le FC Séville émet un fort intérêt pour recruter l’attaquant danois, sous contrat jusqu’en 2024 avec le club azuréen. Mais un accord total n’a pas encore entre les parties pour le départ de l’international danois, qui n’a pas encore joué cette saison en raison d’une blessure à l’épaule.

Selon le journal espagnol, un prêt avec option d’achat est à l’étude et le joueur serait attendu dès ce mercredi en Andalousie. Monchi, directeur sportif du club, en a fait sa priorité en attaque. Lucien Favre, entraîneur niçois, avait laissé planer le doute sur l’avenir de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam avant la reprise de la saison. "C'est très difficile de répondre à ça, avait-il confié. Il est blessé. Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Il ne s'entraîne pas encore avec l'équipe. Ça va durer encore plusieurs semaines comme ça. On verra. Il veut jouer le Mondial. Donc il va être très, très motivé."

Une expérience niçoise décevante

Dolberg a rejoint Nice en 2019 contre 20,5 millions d’euros. Il avait signé une première saison convaincante (11 buts en 23 rencontres) avant une deuxième année marquée par de nombreuses absences (6 buts en 25 matchs). Il fut encore discret la saison dernière sous les ordres de Christophe Galtier (7 buts en 30 rencontres, toutes compétitions confondues). En novembre 2021, Dolberg avait révélé souffrir du diabète après des absences pour "raisons personnelles".

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT



"Je suis heureux que les docteurs aient pu me confirmer qu’avec le bon traitement, cela n’aura aucun effet négatif sur ma carrière, avait-il déclaré sur son compte Instagram. Je me suis entraîné toute la semaine dernière et je me sens déjà beaucoup mieux." Depuis, le joueur doit s’injecter une insuline exogène et régule sa glycémie.