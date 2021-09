Mercato: van de Beek retenu par United alors qu'il ne joue pas

Très demandé dans la dernière ligne droite du mercato, selon la presse anglaise et son agent, Donny van de Beek ne s’est pas vu accorder un bon de sortie par Manchester United, qui lui aurait promis du temps de jeu.

Manchester United a contrecarré le plan de carrière de Donny van de Beek, sous contrat jusqu'en 2025. Absent de la première liste des Pays-Bas, le milieu de terrain de 24 ans n’a pas encore joué avec les Red Devils cette saison, raison pour laquelle il souhaitait s’en aller cet été. Mais son club actuel ne l’entendait pas de cette oreille, et a tout fait pour le retenir contre son gré, en dépit d’offres en provenance d’Angleterre. Le club d’Everton, basé à Liverpool, a tenté sa chance dans les derniers instants du mercato, selon le Daily Mail. En vain.

Manchester United a opposé un refus formel aux velléités de départ de son joueur, lui garantissant un temps de jeu conséquent cette saison. Ce dont on peut douter compte tenu de ses états de service depuis qu’il est arrivé et de la qualité de l’effectif mancunien, même si l’enchaînement des compétitions devrait lui permettre de s’exprimer cette saison. La décision du club a en tout cas suscité beaucoup d’incompréhension dans l’entourage du joueur.

United a beaucoup dépensé

"Il y avait de l'intérêt de la part de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre. C'est décevant, mais aussi rassurant pour lui, car il aura sa chance et ses minutes", a affirmé Guido Albers, l’agent. "On lui a déjà promis cela auparavant, s’est-il aussi méfié dans une interview à Voetbal International. Mais nous sommes parvenus à un accord clair à ce sujet avec le club et nous sommes convaincus qu’ils tiendront parole cette fois-ci. Est-il heureux ou déçu ? Je ne le dirai pas, mais tous ceux qui connaissent Donny savent qu'il aime le jeu et qu'il veut être sur le terrain chaque semaine. A partir de là, vous pouvez probablement déduire ce qu'il désirait le plus."

Dans un championnat d’Angleterre qui est resté très dépensier cet été, Manchester United est l’un des clubs qui a le plus sorti son chéquier avec des signatures parmi les plus onéreuses. Si la recrue la plus chère a atterri chez le voisin et rival de Manchester City en la personne de Jack Grealish, recruté pour 117 millions d’euros, Manchester United a peut-être tiré le gros lot en faisant revenir Cristiano Ronaldo. En plus de "CR7", qui avait explosé chez les Red Devils entre 2003 et 2009, MU a aussi attiré Raphaël Varane (40 millions d'euros) et Jadon Sancho (85 millions d'euros).