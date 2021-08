Mercato en direct: le Real entre "fatigue et espoir" pour Mbappé

Noël le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), assume de ne pas avoir prolongé le contrat de Didier Deschamps, qui court jusqu'en décembre 2022. "Didier est venu me voir à Guingamp, confie Le Graët dans Ouest-France. Il y avait deux questions: lui-même restait-il motivé et moi, avais-je envie de continuer avec lui? Cela a été réglé rapidement. Il m’a dit qu’il était déçu de l’Euro, mais qu’il avait encore une forte motivation. Moi aussi. La seule chose qui a changé: j’ai l’habitude de prolonger les contrats de mes sélectionneurs avant les grandes compétitions. Là, je ne le ferai pas. Il m’a répondu qu’il trouvait cela normal.



Mais la possibilité d'étendre le bail du sélectionneur avant le Mondial au Qatar existe tout de même. "Un an et demi avant, on ne peut pas savoir, confie Le Graët. Est-ce que je serai encore là? On verra bien (sourire). Ce n’est ni fermé, ni ouvert."