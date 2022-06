Mercato: vif intérêt de Chelsea pour Jonathan Clauss

Le club de Chelsea serait très intéressé par le profil de Jonathan Clauss. Et ce, depuis plus d'un an, selon la Voix du Nord. Le quotidien régional ajoute que le joueur n'a pas l'intention de prolonger à Lens, où il est sous contrat jusqu'en 2023. Une situation qui ouvre la porte à un départ.

Au sortir d’un nouvel exercice pleinement réussi avec le Racing Club de Lens, à l’issue duquel il a connu un deuxième rassemblement avec les Bleus, Jonathan Clauss va devoir trancher la question de son avenir en club. Selon la Voix du Nord, Jonathan Clauss ne prolongera pas son contrat, qui s'achève en 2023, ce qui ouvre la porte à un départ cet été. Le RC Lens ne voudra sans doute pas prendre le risque de voir son joueur partir libre en janvier.

Un système de jeu qui lui correspond

Selon nos confrères, le RC Lens souhaite obtenir au moins 10 millions d’euros pour son joueur, devenu international cette année et désigné meilleur latéral droit de Ligue 1 deux années d’affilée. S’il n’y a pas encore d'offres sur la table, la Voix du Nord évoque un vif intérêt de Chelsea.

Le club anglais le suit depuis plus d’un an. A Londres, Jonathan Clauss pourrait prendre la suite de César Azpilicueta et entrer en concurrence avec Reece James dans un système de jeu à trois défenseurs qui correspond à ses qualités.

Jonathan Clauss a connu un parcours aussi beau que tortueux, perçant au plus haut niveau à l’approche de la trentaine. Passé par Raon-L’Etape, dans les Vosges, l’Alsacien n’a connu l’élite qu’à son arrivée à Lens après des expériences à Quevilly-Rouen, en Ligue 2, et à l’Arminia Bielefeld en D2 allemande. Jonathan Clauss est devenu le 24e international français de l’histoire du RC Lens lors du rassemblement de mars où il avait débuté contre l’Afrique du Sud après une courte apparition face à la Côte d'Ivoire.

Très peu utilisé en Ligue des nations au mois de juin - la faute en partie à un changement de système auquel il semble moins adapté - Jonathan Clauss sait qu’une place à la Coupe du monde va se jouer pour lui dans les prochains mois. Une donnée importante à prendre en compte à l'heure de faire un choix.