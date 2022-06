Mercato: le retour de Lukaku à l'Inter se précise

Passé de l'Inter Milan à Chelsea pour plus de 110 millions d'euros l'été dernier, Romelu Lukaku est tout proche d'un retour chez les Nerazzurri. Les pourparlers vont s'accélérer dans les prochaines heures.

Romelu Lukaku est de plus en plus proche d'un retour à l'Inter Milan. Selon Fabrizio Romano, le club italien est en pourparlers avec Chelsea concernant le montant de l'opération, un prêt payant qui pourrait atteindre cinq millions d'euros, plus deux millions de bonus. La direction des Blues aurait informé le club italien que le prix du prêt était fixé à dix millions d'euros.

La semaine prochaine sera essentielle pour accélérer les pourparlers car toutes les parties veulent trouver une solution rapidement, alors que le retour du Belge à Chelsea est loin d'avoir convaincu. Il manque surtout un feu vert des dirigeants de l'Inter pour valider la transaction et le montant.

Transféré pour 115 millions d'euros

L'homme qui valait 115 millions d'euros à l'été 2021 n'a marqué que 15 buts en 44 apparitions toutes compétitions confondues avec les Blues. Il n'a pas répondu aux attentes en Angleterre, malgré un début de come-back satisfaisant (quatre buts en quatre matchs). Mais la machine s’est enrayée. Plombé par des blessures, confronté à la concurrence de Kai Havertz, il n’a plus affiché le niveau qui était le sien à l’Inter.

Pire, il a commencé à se plaindre de sa situation dès fin 2021, en ouvrant même la porte à un retour en Italie. "Je pense que tout ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer comme ça, avait-il déclaré, avant de s’excuser publiquement. La façon dont j'ai quitté l'Inter, la façon dont j'ai communiqué avec les fans, cela me dérange parce que ce n'est pas le bon moment maintenant, mais aussi quand je suis parti, ce n'était pas le bon moment. J'espère vraiment du fond du cœur revenir à l'Inter, non pas à la fin de ma carrière, mais quand je serais encore au top niveau pour gagner." Ça pourrait être pour cet été.