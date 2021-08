Mercato: Vitinho, Adli... Bordeaux fait le point sur son mercato

Admar Lopes, le nouveau directeur technique des Girondins de Bordeaux, s'est exprimé sur les dossiers chauds de son club ce jeudi, à quelques jours de la clôture du mercato estival.

Le mercato bordelais n’est sans doute pas terminé. Mais le nouveau directeur technique du club, le Portugais Admar Lopes, se veut très, très prudent. Présent ce jeudi en conférence de presse pour présenter les deux dernières recrues des Girondins, le milieu de terrain brésilien Fransérgio (30 ans) et l’avant-centre hondurien Alberth Elis (25 ans), le nouvel homme fort du club a fait passer un message clair : "On a besoin de vendre pour acheter, on en est là, en attente." Il a temporisé concernant l’arrivée attendue du milieu offensif Vitinho (22 ans), l’attaquant brésilien de l'Athletico Paranaense.

Adli pas encore parti

"C’est une possibilité, c’est un bon joueur qui pourrait apporter différentes choses. Mais je fais aussi confiance à notre effectif. D’ici la fin du mercato, peut-être qu’il y aura des nouvelles, on travaille pour cela. Est-ce que c’est sûr qu’il signe à Bordeaux ? Non", a indiqué Admar Lopes. Jusqu’à présent, Bordeaux, en pleine reconstruction après une saison galère et l'arrivée aux commandes de Gérard Lopez, a récupéré sept millions d’euros (plus d’éventuels bonus) avec la vente du Croate Toma Basic (24 ans) à la Lazio Rome. Yacine Adli (21 ans), lui, n’est pas encore parti, malgré l'intérêt de l’AC Milan.

"Il jouera samedi normalement (contre Nice, lors de la quatrième journée de Ligue 1). Il sera disponible. Je ne veux pas parler de son départ avant le match", a expliqué Admar Lopes, qui compte par ailleurs sur les transferts de certains anciens Bordelais, comme Jules Koundé (Séville) ou Gaëtan Laborde (Montpellier), pour remplir les caisses grâce aux pourcentages à la revente négociés au moment de leur départ de Gironde. "La fin du mercato ? On réfléchit, ça dépend des opportunités et des ventes. L’objectif, c’est un attaquant et un défenseur central", a fait savoir Admar Lopes. Actuel 15e de Ligue 1, Bordeaux a démarré la saison par une défaite contre Clermont (2-0), avant de faire match nul face à Marseille (2-2) et Angers (1-1).