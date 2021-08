Bordeaux: Basic vers la Lazio, trois recrues bouclées

Les Girondins ont trouvé un accord ce lundi avec la Lazio pour le transfert de Toma Basic. Selon les informations de RMC Sport, ce départ permettra aussi de valider les arrivées de trois joueurs à Bordeaux.

Petit à petit, le Bordeaux version Gérard Lopez se décante. Après le départ de Jean-Louis Gasset et l’arrivée de Vladimir Petkovic sur le banc de l’équipe première, le club girondin est passé à la vitesse supérieure lors du mercato estival.

Seulement quinzième de Ligue 1 après les trois premières journées de la saison, Bordeaux va prochainement perdre l’un de ses principaux joueurs. Selon les informations de RMC Sport, le club au scapulaire a trouvé un accord avec la Lazio Rome le transfert de Toma Basic.

>> Les infos et rumeurs du mercato sont à retrouver sur RMC Sport

Basic va coûter 7 millions d'euros à la Lazio

Arrivé en Ligue 1 à l’été 2018, Toma Basic s’est depuis installé parmi les cadres de l’équipe girondine. Titulaire lors de trois premiers matchs de la saison, le Croate a même délivré une passe décisive pour Rémi Oudin lors du nul arraché contre l’OM (2-2) sur la pelouse du Vélodrome. Bordeaux va récupérer un chèque de sept millions d’euros (plus d’éventuels bonus) lors de cette transaction.

International croate à deux reprises, le milieu axial de 24 ans va signer un contrat de cinq ans avec le club laziale. Son arrivée pourrait rapidement être officialisée par le pensionnaire de Serie A.

>> Le championnat d’Italie est accessible via l’offre RMC Sport-beIN Sports

Bordeaux va boucler trois arrivées

Le transfert de Toma Basic vers la Lazio débloque aussi les arrivées de plusieurs joueurs à Bordeaux. Fransergio, ancien joueur de Braga, sera officialisé ce lundi. Le milieu de terrain de 30 ans a disputé trois matchs avec le club portugais cette saison et a même enfilé à deux reprises le brassard de capitaine. Son arrivée va offrir une bonne dose d’expérience à l’effectif girondin.

L'attaquant hondurien de Boavista, Alberth Elis, se trouve déjà dans la cité bordelaise en ce moment. L’ailier international (48 sélections) de 25 ans arrive dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. La saison passée, cet ancien joueur de MLS a inscrit huit buts en 31 apparitions en D1 portugaise.

Tout est réglé également pour l'arrivée de Vitinho. Le milieu offensif brésilien de l'Athletico Paranaense, considéré comme un grand espoir dans son pays, a choisi les Girondins.

Toujours au rayon des départs, Bordeaux espère aussi trouver une solution pour Jimmy Briand. Devenu indésirable, le buteur de 36 ans cherche une porte de sortie. Les Girondins doivent également gérer les dossiers de Ui-Jo Hwang et Yacine Adli. L’attaquant coréen plaît à l’OM mais ne sera pas bradé alors que le jeune milieu fait toujours l’objet de discussion avec l’AC Milan. Avant la clôture du mercato estival, les Marines et Blancs ont bel et bien accéléré.