Leipzig: en feu avant de défier le Bayern, Openda plante un quadruplé en amical

Titulaire pour le deuxième match amical du RB Leipzig contre le VSG Altglienicke (9-2) ce mercredi, l'ancien lensois Loïs Openda a marqué les esprits en inscrivant quatre buts.

Loïs Openda se régale déjà avec Leipzig. L'attaquant belge, transféré par Lens un peu plus tôt cet été contre près de 50 millions d'euros, n'a pas perdu ses marques devant le but. Ce mercredi en amical face au VSG Altglienicke, club allemand de 4e division, il a inscrit un quadruplé, dont un petit ballon piqué par-dessus le gardien adverse.

Openda en feu avant la Supercoupe d'Allemagne face au Bayern

S'il faudra attendre une adversité plus importante pour juger réellement les débuts d'Openda avec Leipzig, toujours est-il que ces buts vont le mettre en confiance avec sa nouvelle équipe. L'attaquant de 23 ans avait réalisé une grosse saison avec les Sang et Or lors de l'exercice 2022-2023, avec 21 réalisations et quatre passes décisives en 38 journées.

Successeur désigné de Christopher Nkunku, parti à Chelsea, Openda sera particulièrement surveillé le samedi 12 août prochain pour la finale de la Supercoupe d'Allemagne contre le Bayern Munich.