Mercato: frustré par l'indécision du joueur, West Ham aurait renoncé à Maguire

Alors que Manchester United et West Ham étaient parvenus à s'entendre sur le montant du transfert, Harry Maguire n'a plus donné signe de vie. Un comportement qui aurait agacé à Londres, au point de faire capoter l'opération.

Le transfert du défenseur anglais Harry Maguire (30 ans) à West Ham ne devrait pas avoir lieu cet été, si l'on en croit les derniers développements de cette affaire dans la presse anglaise. Le Guardian rapporte ce mardi que les Hammers renoncent - au moins temporairement - à poursuivre les discussions avec l'intéressé, lassés d’attendre un signe qui ne vient pas.

Un accord avait pourtant été trouvé avec Manchester United pour le prix du transfert (environ 35 millions d’euros), confirme Sky Sports, mais Harry Maguire, sous contrat jusqu'en 2025, n’aurait pas obtenu l'assurance de toucher le salaire qu’il espérait, d’après le Guardian.

West Ham reste toutefois intéressé par le défenseur anglais et se tient prêt à conclure l’opération. Mais, en attendant un éventuel rebondissement dans cette affaire qui traîne en longueur, le club de David Moyes va se tourner vers d’autres options, selon Sky Sports.

Déclassé à Manchester United

L’épilogue de ce feuilleton pourrait avoir des répercussions sur un autre dossier, lié à l’international français Benjamin Pavard, désireux de rejoindre les Red Devils. Or, son transfert ne pourra avoir lieu que si Harry Maguire quitte Old Trafford, insiste Sky Sports. Confronté à une concurrence plus importante à Manchester United, Maguire avait des garanties de temps de jeu plus importantes à West Ham.

Lundi, pour le premier match des Red Devils en Premier League, cette saison, contre Wolverhampton (1-0), Maguire est resté sur le banc. Victor Lindelöf est entré en jeu à la pause à la place de Lisandro Martinez pour prendre place aux côtés du Français Raphaël Varane, buteur à la 76e.

Passé n°3 dans la hiérarchie des défenseurs centraux à Manchester United, chahuté par les supporters du club la saison passée, Harry Maguire a en plus été destitué de son rôle de capitaine cet été, à l'issue d'une conversation avec son entraîneur. En prévision du match face aux Wolves, Erik ten Hag avait exhorté Harry Maguire à "se battre pour sa place" sur le terrain cette saison.

"Il a la capacité d'être un défenseur central de haut niveau et il est le meilleur pour l'Angleterre, alors pourquoi ne serait-il pas le meilleur pour nous ? Mais il doit le prouver. S'il n'est pas assez confiant pour se battre, alors il doit partir, alors il doit prendre une décision, mais je suis content de lui. Nous n'avons pas un effectif de 11 joueurs, et l'année dernière a prouvé que nous avions besoin de tous les joueurs. Cela signifie qu'il faut des joueurs de haut niveau qui ne sont peut-être pas titulaires, ce qui peut changer. Il y a une compétition interne, chacun doit se battre pour sa place."