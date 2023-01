Mercato: West Ham a formulé une offre importante pour Moffi, Nice bientôt doublé?

Le club de Premier League a transmis une proposition avoisinant les 30 millions d'euros pour l'attaquant nigérian du FC Lorient Terem Moffi, tentant donc de doubler Nice, jusque-là en pole sur le dossier.

Terem Moffi jouit d’une belle cote en Angleterre cet hiver et les clubs de Premier League s’arrachent le buteur nigérian du FC Lorient. West Ham discute depuis plusieurs semaines avec l’entourage du joueur. Les Hammers ont soumis une nouvelle offre proche des 30 millions d’euros, bonus compris, selon les informations de Sky Sports, soit un montant proche de ce que réclament les dirigeants lorientais. L’attaquant de 23 ans est l’une des têtes d’affiche de l’excellent début de saison des Merlus.

Nice pense à lui pour succéder à Delort

Avec 12 réalisations depuis le coup d’envoi du championnat de France, le Super Eagle n’est devancé que par le Parisien Kylian Mbappé au classement des buteurs. Il partage avec l’international français cette capacité à marquer dans les grands rendez-vous (Lens, PSG, OL…), comme en témoigne sa dernière réalisation contre l’OM samedi. Auteur de l’ouverture du score, Terem Moffi a inscrit un but fantastique d’une volée du droit au Vélodrome, justifiant l’explosion de sa valeur marchande sur le marché des transferts.

L’OGC Nice est également sur le coup. Les dirigeants du Gym pensent eux aussi à Terem Moffi, Didier Digard a même échangé avec le joueur, selon les informations de RMC Sport. Le Nigérian pourrait succéder à Andy Delort, dont le départ se précise. Terem Moffi viendrait épauler Gaëtan Laborde sur le front de l’attaquant niçoise. Le joueur est tombé d'accord avec Nice mais la dernière offre des Aiglons n'a pas été acceptée, selon Foot Mercato.

Régis Le Bris, l'entraîneur de Lorient se fait peu d'illusions concernant l'issue de ce dossier. Le technicien connaît les règles du jeu, et les accepte: "Lorient est un club en Ligue 1 qui se développe. On ne peut pas acheter des joueurs avec des indemnités de transfert très élevées, a-t-il rappelé samedi en conférence de presse. On a un centre de formation qui fonctionne bien, on est capable de se positionner sur des jeunes joueurs de 21-22 ans. Ensuite, ils se développent dans notre structure. Quand ils atteignent ensuite un niveau, comme celui de Terem ou d'autres joueurs dans notre effectif, ça constitue une valeur financière pour la pérénité de notre système."