Mercato: les coulisses de la séparation entre l’OM et Alexis Sanchez

Alexis Sanchez a quitté l'Olympique de Marseille après une saison réussie en Ligue 1 et s'est engagé avec l'Inter Milan lors du mercato estival. Un temps en position de force pour prolonger, le buteur chilien a finalement vu la direction phocéenne lui préférer d'autres joueurs. Explications.

Le message d’adieu d’Alexis Sanchez, affirmant que sa priorité était de rester à l’OM mais que le club avait fait un choix "technique", a pu intriguer les supporters marseillais. Ce serait donc l’Olympique de Marseille qui aurait décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec la star chilienne? La réponse est oui, et le club phocéen ne s’en cache pas, même si cette décision est le fruit d’un long épisode.

Flashback. En fin de saison dernière, au terme d’un exercice très réussi pour le Chilien, Alexis Sanchez et l’OM semblent vouloir continuer une année de plus ensemble. Alexis est alors en position de force, à cause de ce contrat d’une saison plus une deuxième en option. L’été précédent, Marseille aurait aimé qu’il signe 2 ans, le Chilien a voulu cette formule de 1+1, et c’est ce qui lui a permis, en juin dernier, de négocier une éventuelle augmentation salariale.

L'OM proposait un salaire proche de celui de Sanchez à l'Inter

Ce n’était pas forcément prévu par l’OM, mais Marseille – suite à sa grande saison - lui a fait une proposition intéressante, se rapprochant même des 3 millions d’euros nets annuel, selon les informations de RMC Sport.

Un revenu quasi similaire à ce que va toucher Alexis Sanchez à l’Inter Milan cette saison. Pour Alexis, le choix n’a pas été guidé par l’argent. Le Chilien a peut-être juste commis l’erreur de se faire un peu trop désirer.



En juin, l’OM fait rapidement cette offre à Alexis mais ce dernier joue un peu la montre, sans qu’on en connaisse vraiment les raisons. Si Alexis avait dit oui dès le départ des négociations, il serait probablement olympien aujourd’hui. Mais Les semaines vont passer, et la donne va changer.

L'OM a recruté en fonction du système de Marcelino

Un nouvel entraîneur débarque, Marcelino. Et l’OM veut recruter en fonction du système de jeu prôné par l’Espagnol. Comme expliqué ce lundi par Pablo Longoria face à la presse, d’autres profils sont ciblés: Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman N’Diaye, Ismaïla Sarr et même Joaquin Correa, un joueur qui intéressait Marseille dès le début du mercato.

"Il y a eu un changement de coach. Toutes les décisions qu'on prend, on les prend en consensus entre les dirigeants, la direction sportive et le staff technique. On a analysé l'équipe, ce dont ont avait besoin dans le secteur offensif. Le football est un sport collectif, pas individuel, a poursuivi Pablo Longoria à l'occasion de la présentation de Joaquin Correa. Quand il faut prendre des décisions, il faut prendre en considération les caractéristiques offensives et chercher la plus grande complémentarité entre les différents joueurs."

Vitinha et Sanchez pas assez complémentaires

L’OM veut de la vitesse devant, des profils de contre-attaque, car c’est le style du nouvel entraîneur. Marseille sait aussi qu’un joueur comme Vitinha était assez peu complémentaire avec le profil d'Alexis Sanchez. Le club phocéen souhaite donner du temps de jeu à ses recrues. Si Marseille garde Alexis, l’OM sait très bien que le Chilien voudra tout le temps être titulaire.

C’était sa grande qualité mais aussi un de ses péchés mignons avec Igor Tudor: il veut toujours jouer, même diminué. Il a besoin de se sentir important pour être au top de son rendement. Comme beaucoup de 'cracks' - il est considéré ainsi par Pablo Longoria, un top joueur - Alexis occupe beaucoup de place dans un vestiaire.

Une prolongation (définitivement) enterrée à la mi-août

Marseille a donc décidé de ne pas faire le forcing. Alexis Sanchez et l’OM auraient-ils pu trouver un terrain d’entente si le club s’était qualifié en Ligue des champions?

En interne, on affirme que cela n’aurait rien changé. El 'Niño maravilla', de son côté, n’avait pas perdu tout espoir de rester mais il a compris que son souhait de rester à l’OM prenait définitivement fin, encore plus sans cette C1.

La piste a donc été définitivement enterrée aux alentours de la mi-août. L’Olympique de Marseille a la sensation d’avoir pu profiter d’un joueur de classe pendant un an, joueur qui était difficilement accessible pour Marseille.

"C'était un joueur important. Il a cru au projet qu'on lui a expliqué, a encore salué Pablo Longoria ce lundi. Il nous a beaucoup donné et beaucoup aidé avec une saison de très bon niveau." L’attaque actuelle de l’OM devra en tout cas faire oublier Alexis, et c’est déjà un sacré défi.