Mercato: Yoan Cardinale a retrouvé un club

Libre depuis son départ de l’OGC Nice l’an dernier, Yoan Cardinale rebondit à 28 ans au SC Toulon. Le club de National 2 (4e division) a officialisé la signature du gardien sur ses réseaux sociaux, mardi soir.

Des nouvelles de Yoan Cardinale, qui longtemps aura été l’un des personnages de la Ligue 1. Sans club depuis son départ libre de l’OGC Nice le 1er juillet 2021, le gardien de 28 ans a retrouvé un club. Le joueur passé par le centre de formation de l’Olympique de Marseille s’est engagé ce mardi en faveur du SC Toulon, club de National 2.

>> Toutes les infos mercato en direct

"Après une année blanche sans jouer, j’ai eu l’opportunité par Marcel Dib d’intégrer le groupe Azur et Or, explique-t-il dans un communiqué publié par le club du 4e échelon français. Mon objectif premier est de rerentrer dans le circuit et de reprendre du rythme, du plaisir avec des collègues, des matchs et de la compétition. Il est vraiment difficile de s’entretenir seul et de trouver la motivation."

Il désirait avant tout "retrouver du plaisir"

Passé par un épisode dépressif, comme il l’avait révélé en avril dernier dans un documentaire diffusé sur BeIN Sports, Cardinale a admis avoir érigé en "priorité" le faire de "retrouver du plaisir". "J’ai, en plus, tout de suite bien accroché avec le staff et les joueurs, puis le club m’a donné l’opportunité de continuer l’aventure, poursuit-il. Je ne me pose pas trop de questions pour la suite, on verra les opportunités qui s’ouvriront et l’évolution sportive du club."

Yoan Cardinale, qui a disputé six saisons en Ligue 1 avec Nice (75 rencontres) et participé à 10 matchs de Ligue Europa, doit apporter "toute son expérience et sa grinta au groupe toulonnais", écrit le SCT.